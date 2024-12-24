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不老男神｜63歲劉德華6大養生秘訣曝光　戒凍飲30年1款食物做早餐

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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63歲「不老天王」劉德華6大養生秘訣曝光，戒凍飲30年，1款食物做早餐。

【劉德華／養生／凍齡】63歲的劉德華目前正在香港展開20場演唱會，強健體魄令人佩服。有營養師整理劉德華曾分享的飲食習慣，列出「不老男神」的6大凍齡秘訣，包括戒凍飲30年，1款食物做早餐。

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天王養生｜6大養生秘訣

香港「四大天王」之一劉德華出道40多年來一直保持帥氣，目前他正在香港展開20場《今天…is the Day》巡迴演唱會；此前，他於今年已在內地、台北、新加坡、馬來西亞等地舉辦了逾50場巡迴演唱會，但依然活力十足，强健體魄令人佩服。

劉德華曾透露自己長期維持自律生活，因其妻女都是素食者緣故，他亦自2013年起跟著改變飲食習慣，以吃蔬食為主。雖然是素食，但每樣菜都經過仔細調配，符合每日所需的營養均衡，並年年堅持。對此，台灣營養師高敏敏就曾分析劉德華的凍齡養生方式，有6項重點值得學習：

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除了上述養生6個秘訣外，營養師高敏敏也建議，大家可多吃蔬菜、高纖食物，並選擇需要多咀嚼，增加飽足感、不易暴飲暴食。而纖維也有助腸道健康、有效排出代謝廢物。

天王養生｜戒凍飲保持身體溫暖

對於劉德華的養生秘訣，台灣中醫余雅雯曾接受《健康2.0》訪問時表示，劉德華長期戒凍飲能讓身體保持溫暖、代謝正常，與中醫講求的養生之道不謀而合，並指出前來求診的病人中有不少慢性病患者，而他們的身體狀況並非一朝一夕能夠改變。

為何中醫主張戒凍飲？余雅雯解釋，中醫將凍飲分為2類，其一是溫度低於人體體溫的食物，其二則是帶有寒涼屬性的食物，但無論是哪一種，進入人體之後都會引發一系列反應，導致身體需要額外消耗能量來維持體溫。這樣一來，其實便等於讓身體承受了多餘的負擔，如果是體質虛寒的人士，更有可能會引起機能下降、氣血循環等不良症狀；她提醒，手腳冰冷、容易經痛的女性，或體溫較低的老人，更應該避免飲用凍飲，以維持體內的平衡及健康。

天王養生｜每日喝１飲品「強心」

除了戒凍飲之外，劉德華每天亦會堅持喝一杯黑咖啡，提神之外仍能抗氧化。余雅雯就指出，黑咖啡在適量飲用的情況下有一定的抗氧化效果，而咖啡中的綠原酸能夠對抗體內自由基，減緩細胞氧化及損傷，從而延緩老化。

此外，中醫角度也認為黑咖啡有「強心」功效，適量飲用能增強心脈的經絡功能，使身體元氣提升、精神提振。不過余雅雯亦提醒，並非所有體質都適合喝黑咖啡，尤其是容易出現心悸或失眠的敏感體質人士，應避免飲用咖啡；而一般人也要留意咖啡成癮的問題，以一天一杯為宜。

天王養生｜茹素降低慢性病風險

劉德華曾透露自己長期茹素，以減少身體負擔。余雅雯就認為，這對於保持身體健康和體型非常重要，對中老年人而言更是如此。

她提到，適當選擇健康的蔬食能降低慢性病和代謝性疾病的風險，平日可選擇原型蔬菜和水果，減少食用經過加工的素食品，例如素雞、素鴨等。她表示，蔬食富含纖維且低脂，有助於預防三高等代謝性疾病，並建議飲食中至少有一半為蔬菜，搭配少量的蛋白質和穀物，能有效穩定血糖和血脂、維持身體的代謝平衡，提升整體健康。

劉德華還提到，自己晚上7點後便會禁食，以避免熱量堆積，亦會勤做有氧運動。余雅雯就指，夜晚進食容易導致熱量過剩，繼而增加身體負擔，因此禁食對維持體重和健康非常關鍵。而運動不僅可以紓壓，也能夠促進血液循環、增強心肺耐力，對維持身體健康和抗衰老非常重要。

余雅雯表示，自己經常在門診叮囑患者，要逆轉身體狀況必須養成良好的習慣，並堅持至少3個月或100天。她亦觀察到，疑難雜症痊癒的患者大多都是在治療回診和生活作息上做到「自律」，而非有需要再服藥，因此認為無論是看病或職業生涯，能夠成功或痊癒的人本質上都有強健的意志力。她最後亦勉勵市民堅持「對的事情」，久而久之一定會改變人生及健康。

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天王養生｜私下超自律餐單曝光

劉德華曾在影片中曝光私下每日享用的超自律餐單，引起話題。影片中可見擺放在他面前的4菜1湯，份量並不多，更以素食、穀類為主。他將食物逐樣從餐盒取出，搭配保鮮盒内的糙米飯一同進食，過程細嚼慢嚥。最後，劉德華每道菜都只吃一半就結束用餐，「小鳥胃」食量且健康的菜式、自律的吃法，令網民驚嘆「難怪天王不會老」。

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天王養生｜補充蛋白質增加活力、女性應補鐵

台灣營養師劉純君也曾評價劉德華餐單，認為其攝取的熱量適中或偏少，確實能維持健康。因過往研究有發現，每天只吃7分飽的果蠅，能延長50％的壽命，證明限制熱量能減緩老化速度。

不過，一般素食者都有肌力、精力不足甚至貧血的問題，原因是蔬食中缺少蛋白質。因此，劉純君提醒跟從天王的餐單一大重點，是要注意攝取足夠蛋白質和維他命B，例如豆腐、雞蛋和牛奶，或豆腐類的豆製品和天貝；也可以像劉德華一樣適當補充原味乳酪和水煮雞肉，再加上運動，就能像天王一樣時刻有活力。

另外，女性若希望跟從餐單，則要額外注意補充鐵質，防止每月經期鐵質流失，造成貧血。建議可以吃植物性的含鐵食物，例如海菜類的紅毛苔、紫菜、紅莧菜等；再配合富含維他命C的水果一起吃，更能促進鐵質吸收。

最後，增加雜糧、菇菌和海藻類食物則更佳。每日攝取足夠的堅果類，優質油脂和微量元素，可以避免素食者出現荷爾蒙製造來源不足；補充富含可調節免疫的多醣體和葡聚醣的蕈菇類，為人體提供礦物質和微量元素，甚至各種防癌抗癌所需營養素；紫菜、海帶等海藻類食物，還能提供不飽和脂肪酸Omega-3，都非常適合素食者進食。

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