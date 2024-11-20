天王養生｜63歲劉德華3日連開4場演唱會　每日靠1種飲品「強心」分享5大養生秘訣

▲ 現年63歲的劉德華曾分享5大養生秘訣，獲中醫認可。

【劉德華／養生／中醫】香港「四大天王」之一劉德華日前在台北連續舉行4場演唱會，強健體魄令人佩服。劉德華曾分享自己的5大養生秘訣，其中包括每日飲1種飲品「強心」，而這些秘訣亦獲得中醫認證，認為值得效法。

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據台灣媒體《健康2.0》報道，現年63歲的劉德華曾透露自己長期維持自律生活，其養生秘訣包括戒凍飲、每日一杯黑咖啡、茹素、晚上7點後禁食，以及勤做帶氧運動。

天王養生｜戒凍飲保持身體溫暖

對此，台灣中醫余雅雯就表示，劉德華長期戒凍飲能讓身體保持溫暖、代謝正常，與中醫講求的養生之道不謀而合，並指出前來求診的病人中有不少慢性病患者，而他們的身體狀況並非一朝一夕能夠改變。

為何中醫主張戒凍飲？余雅雯解釋，中醫將凍飲分為2類，其一是溫度低於人體體溫的食物，其二則是帶有寒涼屬性的食物，但無論是哪一種，進入人體之後都會引發一系列反應，導致身體需要額外消耗能量來維持體溫。這樣一來，其實便等於讓身體承受了多餘的負擔，如果是體質虛寒的人士，更有可能會引起機能下降、氣血循環等不良症狀；她提醒，手腳冰冷、容易經痛的女性，或體溫較低的老人，更應該避免飲用凍飲，以維持體內的平衡及健康。

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天王養生｜每日喝１飲品「強心」

除了戒凍飲之外，劉德華每天亦會堅持喝一杯黑咖啡，提神之外仍能抗氧化。余雅雯就指出，黑咖啡在適量飲用的情況下有一定的抗氧化效果，而咖啡中的綠原酸能夠對抗體內自由基，減緩細胞氧化及損傷，從而延緩老化。

此外，中醫角度也認為黑咖啡有「強心」功效，適量飲用能增強心脈的經絡功能，使身體元氣提升、精神提振。不過余雅雯亦提醒，並非所有體質都適合喝黑咖啡，尤其是容易出現心悸或失眠的敏感體質人士，應避免飲用咖啡；而一般人也要留意咖啡成癮的問題，以一天一杯為宜。

天王養生｜茹素降低慢性病風險

劉德華曾透露自己長期茹素，以減少身體負擔。余雅雯就認為，這對於保持身體健康和體型非常重要，對中老年人而言更是如此。

她提到，適當選擇健康的蔬食能降低慢性病和代謝性疾病的風險，平日可選擇原型蔬菜和水果，減少食用經過加工的素食品，例如素雞、素鴨等。她表示，蔬食富含纖維且低脂，有助於預防三高等代謝性疾病，並建議飲食中至少有一半為蔬菜，搭配少量的蛋白質和穀物，能有效穩定血糖和血脂、維持身體的代謝平衡，提升整體健康。

劉德華還提到，自己晚上7點後便會禁食，以避免熱量堆積，亦會勤做有氧運動。對此余雅雯就指，夜晚進食容易導致熱量過剩，繼而增加身體負擔，因此禁食對維持體重和健康非常關鍵。而運動不僅可以紓壓，也能夠促進血液循環、增強心肺耐力，對維持身體健康和抗衰老非常重要。

余雅雯表示，自己經常在門診叮囑患者，要逆轉身體狀況必須養成良好的習慣，並堅持至少3個月或100天。她亦觀察到，疑難雜症痊癒的患者大多都是在治療回診和生活作息上做到「自律」，而非有需要再服藥，因此認為無論是看病或職業生涯，能夠成功或痊癒的人本質上都有強健的意志力。她最後亦勉勵市民堅持「對的事情」，久而久之一定會改變人生及健康。

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天王養生｜私下超自律餐單曝光

劉德華曾在抖音分享吃晚餐片段，當中可見擺放在他面前的4菜1湯，份量並不多，更以素食、穀類為主。他將食物逐樣從餐盒取出，搭配保鮮盒内的糙米飯一同進食，過程細嚼慢嚥。最後，劉德華每道菜都只吃一半就結束用餐，「小鳥胃」食量且健康的菜式、自律的吃法，令網民驚嘆「難怪天王不會老」。

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資料來源：《健康2.0》

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