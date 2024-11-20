商場意外｜內地商場設計現安全隱憂　14歲女挨電梯扶手撞爆玻璃護欄4樓墮地亡

▲ 內地一名14歲少女在商場等候餐廳入座期間，因挨靠電梯扶手從4樓墮地不治。

內地發生了一宗令人感到悲痛的意外，山東省濟寧市萬象匯商場一名女孩由4樓電梯扶手旁邊的玻璃位置直墮地下，雖然被緊急送院救治，但最終仍宣告死亡。事發後，有不少人質疑商場的安全性問題，商場其後公開事發影片，令人質疑是女童疑似不正確地依靠扶手玻璃位置而導致身體失衡墜落，令事件備受爭議。

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女童靠坐在電梯扶手旁

綜合內地媒體報道，根據目擊者稱，肇事女孩約14歲、推測她約1.5米到1.6米高。事發在本月16日晚上約8時，當時女孩疑似在商場4樓排隊等候一家餐廳，而根據網上廣傳的影片可見，當時女童身靠在電梯扶手旁與一塊玻璃間的位置，該玻璃並不是完全緊貼著扶手帶的設計，而是與扶手帶有一個長條形的凹陷位置。

身軀隨輸送帶往下最終直墮地下

期間，女童手持紙張在觀看，並坐在電梯扶手邊上，隨著輸送帶往下移動，女孩的身軀也隨著慢慢往下、屁股位置開始整個擠出該凹陷位置，不到數秒間，女童便整個人從4樓直墮商場地下。救護車到場立即把女童送院，惜最終搶救無效。

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發言人：商場設備符合安全標準

涉事的商場萬象匯是在本月2日開業，事發後，濟寧萬象匯商場發言人指對事件感到悲切，但由於警方仍在調查事件中，所以一切有待官方宣告為準，發言人更重申，商場設備是符合安全檢查的標準，亦有證書報告證明。

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目擊者質疑玻璃安裝有問題

事件引起廣大民眾的極大討論及爭議，有目擊者質疑玻璃的安裝有問題，「人是在四樓電梯扶手旁邊的玻璃位置掉下去的，玻璃壞掉了，和人一起掉下去……我在一樓的黃金店在看黃金，小女孩掉落的位置離我就7-8米左右的距離，當時聽到砰的一聲，從黃金店出去一看有人摔在地上了，現場圍觀的人立刻就擠擁上來了。」

不少網友認為商場責無旁貸，「是商場留下的安全隱患才導致了孩子出這樣的事，設計本身就是有問題，主次之責必須搞清楚。」、「一般電梯和人之間會有防護欄的」等。

網民認為要加強安全意識

不過，有人指出事件喚醒起大眾的安全意識問題，「商場肯定有責任的，這個商場的玻璃他不是四周都封上，只封了上下，左右和欄桿是有空隙的」、「是小孩自己不懂事坐在電梯扶手上，因果關係錯了。」、「雖然設計可能確實有問題，但稍微安全意識的人都知道電梯扶手不能坐吧。」

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