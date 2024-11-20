2元乘車優惠｜孫玉菡：考慮各方案是否實際可行　適時公布檢討結果

▲ 勞福局局長孫玉菡強調，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。

【2元乘車優惠 / 勞福局 / 孫玉菡】政府在今年的財政預算案中提出檢討2元乘車優惠計劃，勞福局局長孫玉菡曾稱檢討結果會在年內公佈，不過，近日受訪及回應議員質詢，均只稱「適時公佈」。

立法會議員管浩鳴就計劃提出書面質詢。孫玉菡回覆時強調，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素，並適時公布檢討結果及建議。

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▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

開支佔政府經常開支總額攀升至0.7%

計劃自2022年起，受惠範圍擴展至60至64歲人士，政府開支大增。根據局方提供的資料，2019/20至2021-22年度，佔政府經營開支總額大約0.1%和0.2%，2022/23年度已攀升至0.5%，2023/24年度修訂預算進一步上升至0.7%，近40億元。

對公共交通營辦商的發還開支中，港鐵和專營巴士佔最多，分別約15.3億元及15.4億元，其他依次是專線小巴、紅色小巴、渡輪、居民巴士、街渡、電車。

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