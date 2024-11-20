的士司機｜的士車資$29乘客付$50　司機唔夠零錢找續反罵乘客

▲ 的士車資$29港媽付$50，司機唔夠零錢找續反罵乘客。

又見的士司機與乘客發生爭執！近日，有港媽在Threads發文，指日前帶小朋友上學搭乘的士，該程車資為29元，她便以50元紙鈔支付，不料的士司機盡質問其「點X樣找？」，不斷爆粗呵斥。

事後女子向相關部門投訴並將此事發布至網絡公審，此事引網民熱議：50元都可以鬧？

颱風桃芝｜港女8號風球搭的士 司機要求「收雙計」：焗住畀人劏

的士司機｜乘客以$50鈔票付款 $29車資 司機沒零錢找續爆粗怒罵

該乘客表示，日前她搭乘的士送小朋友上學，到學校門口時，便以50元紙鈔支付29元的車資，還表示「找20元的了唔該」，不料司機因零錢不足對其爆粗狂罵，事主無奈「成頭問號，我唔X係俾$500或$1,000喎」。

據她描述，的士司機看到50元鈔票後怒斥道「無X野呀，俾$50點X樣找？」，隨即打開銀包向其展示，並稱「今朝個X個都俾大紙」，女子回覆道「我無散紙，得$50俾你」，又見其銀包中皆是100元鈔票，遂揶揄「唔知以為全部$1,000咁勁」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

的士司機｜乘客要求司機不要講粗口

因小朋友在旁，女子要求的士司機不要講粗口，並表示「你啲都無用，找錢先」，司機聞言再罵道「晨早流流唔X你哋班人唔X得㗎真係」，女子不願與其過多糾纏，遂要求其馬上找續。

據影片可見，的士正在駛離，料是司機已向乘客找續，但離開時，他情緒依舊激動，朝乘客怒罵「幾廿歲都唔識做人㗎，X你老X」。

事主十分氣憤，在帖文中質問「唔X明㗎，明知要開工都唔唱定散紙？散紙用晒唔識唱完先再接客？第一次出嚟撈呀」。

的士司機｜網民：根本博你叫唔洗找！

此事令網民十分氣憤，「50蚊都可以鬧？」、「廿蚊散紙都冇學人揸的士，唔好接客喇」、「佢一定唔會冇錢找，只係喺度扮嘢」、「冇得找味叫佢去差館」、「散紙又唔帶，又冇電子支付，仲話渣車搵食」。

有人猜測，司機可能是不滿乘客車程短或不想找續，「好多的士佬都好憎短途」「厭你坐得太短，不跳錶」、「擺明嫌支旗短，借提發揮」、「根本博你叫唔洗找！一定投訴佢」。

有網民認為職業司機，有責任準備充足的零錢或提供多種支付方式，「一樣米養百樣人，我叔叔都係的士佬，佢有齊Payme、八達通、支付寶、微信」。

的士司機｜司機須準備足夠零錢找續

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，在的士可供租用或已租用時，為給予乘客找續，須無論何時均攜帶不少於10元面額鈔票或2元或以上面額硬幣達90元；及1元或以下面額硬幣達10元。

的士司機若未能為500元或1,000元面額的港幣提 供找續，雖不屬違例，但的士司機應盡量 滿足乘客的找續要求。

若的士乘客隨身只攜有面額500元或1,000元 的港幣鈔票，應在租用的士前，詢問的司 機能否為500元或1,000之提供找續。

的士司機｜內地客旅港搭的士 坐車頭睇導航被司機罵：最憎你哋坐車頭！

的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座 的士司機：以後見到泥工佬即飛站

東壩黑的｜東壩疑黑的拉客遇便衣Madam 司機由囂張到即變認低威

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】