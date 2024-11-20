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工作成疾｜打工仔無盡OT過勞生病離世　警醒老闆善待員工縮短工作日

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撰文： Executive Mommy

發布時間： 2024/11/20 19:01

最後更新： 15 小時前

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同事無盡OT過勞生病離世，打醒老闆決定善待員工縮短工作日。

【OT/加班/工作過勞】老闆要如何才肯改變公司環境？Mommy近日見到有網民發文，指舊公司同事因勞成疾過身，生前的他經常無償加班最遲收工。高層得悉後，終於決定縮減五天半工作制。大吉利是學事主話齋，唔到有人死，老闆都意識唔到員工對公司嘅重要性……

工作過勞｜舊同事因勞成疾離世 生前經常無償加班

該網民於香港討論區以「舊公司有同事離世，他們先肯改變」為題發文，表示日前與舊公司同事吃飯敍舊時，從他們口中得知有舊同事因勞成疾，今年3月在睡夢中離世，又指該同事生前是老闆得力助手，經常無償加班，永遠是公司最遲收工的人。事主對此感到非常可惜，「佢唔夠五十歲就離世」。

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工作過勞｜老闆決心改工作制度

在設靈當天，其老闆、高層及一眾同事也有出席，到靈堂鞠躬致意，慰問家屬。及後不久，該公司因此事決心改變制度身工作環境，由五天半工作制改為五天工作制，而事主曾任職的部門則改為長短周，並在樓上了多租一個單位放置貨物，藉此得而改善貨倉及工作環境。

面對公司的改變，事主批評以往的離職潮未令高層及老闆反省工作環境狀況，直到有人離世，才決心改變制度。

同事離世，他們才意識到員工對於一間公司的重要性，他們真是如此犯賤。

同場加映：12大過勞症狀

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工作過勞｜網民回應：肯改變已經好好

帖文引來不少網民回應，有人指公司懂得改變已經好好，「肯改都算好了」、「咁間公司知衰改變都算有良心」、「至怕祇係改一陣，過一排又故態復盟，我公司就係一個好例子。」、「肯改變已經好好，好多公司有人走都唔會理」。

另外，有人指是「奴性」問題，即使改變制度也不代表同事會懂得休息，最重要是「做唔掂就話做唔掂」，「將5天半改成5天，然後伙記日日OT到8/9點收工」、「咁樣轉咗5天工作，加班又多左，仲多人因勞成疾」。

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