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長壽之道丨長壽關鍵在午餐？全球最長壽家族人均90歲　專家揭秘：一生午餐只吃這些東西

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 小時前

最後更新： 24 小時前

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梅利斯（Melis）家族，由9個兄弟姊妹組成，2012年以總年齡高達818歲，打破金氏世界紀錄，成為世上最長壽家族。(法新社)

【長壽食物／長壽餐單／長壽家族】曾有最長壽家族之稱，人均年齡逾90歲的意大利梅利斯家族（Melis Family），究竟有何長壽心得？答案可能與他們的午餐餐單有關。

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最長壽家族午膳餐單

根據2023年，Netflix的紀錄片《長命百歲：藍色寶地的奧秘》，主持人Buettner走訪了梅利斯家族，發現他們家族成員的午餐餐單竟是相同。片中，Buettner特別介紹梅利斯家族每天吃的午餐，均以富含多種維他命的素食為主:

包括一塊酸麵包、一碗三豆蔬菜湯，湯裡有鷹嘴豆、斑豆和白豆，還有一小杯紅酒。他們吃這些並不是因為飲食要求，而是因為他們喜歡。

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豆類有益於長壽

紐約營養師Samantha Cassetty Cassetty受訪時便拆解當中奧秘，指梅利斯濃湯中的斑豆和鷹嘴豆富含營養、蛋白質和纖維，膽固醇為零。而白腰豆被稱為「營養能量所」，富含微量元素，例如葉酸、鎂以及維他命B6。

壽命最長、最健康的人每天會吃半杯到一杯的豆類，而這碗湯使用了三種豆類和多種蔬菜。

Samantha引述研究指，每周攝取30種不同的植物性食物可以改善腸道多樣性，這是健康腸道的標誌。腸道調節血壓、膽固醇、發炎、情緒、體重和營養吸收等健康功能，當人擁有健康的腸道，自然可以活得更長。
 
梅利斯（Melis）家族，由9個兄弟姊妹組成，2012年以總年齡高達818歲，打破金氏世界紀錄，成為世上最長壽家族。據統計，梅利斯家族成員均是以高齡去世，如長女康索拉塔·梅利斯（Consolata Melis）2015年去世，享嵩壽108歲，是當地最長壽的居民；她的妹妹克勞迪娜（Claudina）2016年103歲去世；另外2名家族成員瑪麗亞（Maria）和（Antonio），去世時分別為100歲、97歲。

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同場加映：8種長壽食物

根據世界銀行集團統計資料，2023年世界預期人均壽命排名榜第1名是摩洛哥，第2名是澳門，第3名是日本，而香港就排第5名。美國註冊營養師及長壽專家富岡美智子於CNBC撰文指出，其家鄉奈良是日本其中一個「藍區」，即最長壽的都道府縣，為此她整合出8種在家鄉深受歡迎的長壽食物。

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