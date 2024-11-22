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職場欺凌｜經常向下屬發火？或已成職場霸凌者　醫生教「5大指標」自測職場壓力【附2招紓解職場壓力】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 24 小時前

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【職場心理／職場健康／職場關係／上司／職場欺凌】上司發嬲，下屬驚驚！不同職業皆有本難唸的經，而上司被下屬「激親」必是每天上演的戲碼。台灣有醫生提醒，若上司經常將工作情緒發洩在下屬身上，遲早會釀成職場欺凌。為此，他建議2招自救，但若情況持續，應尋求專業協助。

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職場健康｜上司發火增加下屬心理負擔

職場上司發火有時會對下屬造成莫大壓力，或是上司在工餘時間交代工作，很多打工仔坦言吃不消。據《TVBS》報道，台灣精神科醫生楊聰財針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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5項指標測試職場壓力

  • 「語言表達是否帶有攻擊性」
  • 「是否經常使用帶有貶低或諷刺意味的語言對待某些特定同事」
  • 「是否經常公開批評某人，讓對方感到羞辱或無地自容」
  • 「是否在會議中有意忽略某些人的意見」
  • 「是否濫用職位或權力，將無關工作需求的壓力強加於他人」

職場健康｜每日被激嬲1次即超標！

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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7大症狀自測職場心理健康

  • 1. 壓力大
  • 2. 疲憊
  • 3. 失眠
  • 4. 焦慮或抑鬱
  • 5. 工作效率下降
  • 6. 人際關係緊張
  • 7. 持續罪惡感或無力感

職場情緒｜2招紓解工作情緒

不過，情緒偶爾失控亦可以自我調節，及早自救亦是解決方法之一。楊聰財建議2招紓壓，亦提醒如果事後無改善，最好尋求專業協助。

  • 1. 自我反思與調整，嘗試記錄情緒失控的時間、情境及引發因素，幫助識別觸發點
  • 2. 採取「暫停策略」，當感覺情緒上升時，深呼吸，讓自己短暫離開現場

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