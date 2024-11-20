BLACKPINK成員丨萬人迷LISA到港與粉絲面見　親切可愛表情令全場陷入瘋狂

▲ BLACKPINK成員LISA於亞博舉行《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》。

【BLACKPINK / 女團 / LISA】韓國超級女子天團BLACKPINK成員LISA於昨晚（11月19日）在香港亞洲博覽館Arena舉行的《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》完美落幕。

香港作為LISA今次亞洲粉絲見面會的壓軸尾站，意義重大，吸引萬多位來自不同地方的粉絲入場。

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▲ 《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》

BLACKPINK成員丨LISA品嚐香港美食

LISA準時8點半為演唱會揭開序幕，先以人氣歌曲《LALISA》開場，一身黑色性感舞衣，把頭髮蓄成長長馬尾，隨著《LAILISA》舞動著，加上LISA的陽光笑容，跟台下粉絲互動，瞬間炒熱全場氣氛！

入行後首次以個人身份在香港舉行粉絲見面會，LISA表示看到歌迷的熱情支持，感到十分幸福，並會以100%回饋歌迷，然後不時做出「嘟咀」、「單眼」等有趣表情，逗得台下粉絲非常開心。

之後，輪到遊戲環節，LISA在台上品嚐香港地道美食菠蘿包，並且慢慢用餐刀切開，大叫「好味道」。

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BLACKPINK成員丨與粉絲互動

為了今次見面會，大會特別準備了很多LISA與粉絲互動的機會，先來粉絲以不同特別裝扮出席見面會，最突出裝扮者上台比賽，最後以一身LILIES盆栽扮相的泰國粉絲，其鬼馬有趣打扮獲得全場最多掌聲，勝出者能夠和LISA合照和得到親筆簽名專輯。及後，LISA帶著一早預備好的數件T恤走到台前，拋到台下粉絲區，令場面一度起哄。

LISA再次聯同一眾dancers現身舞台，先來演繹《New Woman》大跳椅子舞，繼而唱出《Moonlit Floor》及《Money》等快歌，台下歌迷亦不時跟隨歌曲擺動身體，及揮動手上粉紅心心應援棒。

▲ 《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》

之後，LISA與全場粉絲大合照，而台下粉絲則齊心地舉起手幅回應，以表示對LISA的愛，希望給LISA留下美好回憶，令她非常感動。

LISA再次跟台下粉絲互動，隨著台上大銀幕放映的LISA跳舞片段，透過Lilies Dance即場作dance challenge，不少粉絲成功攝入鏡頭，必須跟隨Lilies Dance跳起來，當中不乏本地藝人參與，包括吳家忻（Kayan9896）及張天穎亦被成功攝入鏡頭跳舞，全場舞動令氣氛再度升溫。

《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》與粉絲前所未有的互動，給粉絲留下難忘的一夜。最後，LISA再次答謝粉絲支持及感謝前來見面會，並以《ROCKSTAR》作完場曲，令《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》畫上完美句號。

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