▲ 初中英文科搶分練習題答案。

Answer

A) Relative Clause

1.A

2.A

3.C

4.D

5.B

6.B

7.A

8.B

9.D

B) Gerunds or Infinitives

1.to finish

2.to start

3.dancing

4.to practice

5.writing

6.to learn

7.training

8.to visit

9.playing

10.to be

11.to learn

12.reading

13.to travel

14.cooking

15.to be

