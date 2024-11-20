夫妻關係｜賈曉晨自爆跟樊少皇冷戰2星期　夫妻扮若無其事賀大女7歲生日

▲ 賈曉晨和樊少皇相嗌唔好口，一家人開開心心慶祝生日就好了！

【賈曉晨/樊少皇/星二代/小飯兜】女神級媽咪賈曉晨（JJ）於2016年與樊少皇結婚，婚後育有兩名女兒，不過兩公婆經常傳出婚變，因JJ不時在社交網公審數落老公，日前她再發文透露跟老公已冷戰兩星期，並感到鬱悶，不過數天後又跟老公若無其事合體為大女慶祝7歲生日，耐人尋味！

夫妻關係｜賈曉晨多次公審老公樊少皇

現年42歲的JJ喜歡在社交平台分享家庭生活，除了溫馨的親子樂外，她亦會「放負」大數老公不是，之前就自爆嬲到心臟不適，又試過出活動直言徘徊離婚邊緣：「我曾經睇過一本書講一對結婚50年嘅夫妻，一日要諗50次離婚，我係100次想殺咗對方，我依家就係呢個狀態。」因而有不少網民戲稱她是「婚變界KOL」，認為公眾人物不應經常公開數落自己另一半，但JJ就解釋過，這是用激將法，希望老公能變好。

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賈曉晨樊少皇｜JJ自爆兩公婆又冷戰兩星期

直至近日，JJ又發帖自爆跟老公冷戰：「最近沒寫什麼，因為有點鬱悶，跟我老公冷戰了兩個星期了。但他好像並不知道，氣死人了。」但今次就未有交代老公因何事惹怒她；有網民留言支持她將不滿發洩出來，不要氣壞自己，她也有回覆：「也沒多大氣，就是不想搭理他，結果他也不搭理我，好像沒事發生，這一點挺氣人。」再配上哭笑不得的表情圖案。

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賈曉晨樊少皇｜若無其事合體為大女慶生

不過數日後，JJ似乎下了氣，跟老公合體為大女「小飯兜」開生日會慶祝7歲生日，並上載一家四口合照，相中夫婦二人若無其事，相信已和好如初；此外，壽星女小飯兜愈大愈靚，精緻五官獲網民讚似洋娃娃和混血兒，4歲細女小飯團也愈來愈可愛，更被指長得似媽咪，JJ留言祝福愛女：「我的寶貝兜兜生日快樂，願你的人生開心順逐，所得皆所求，所有煩惱迎刃而解。永遠愛你的媽媽。」

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