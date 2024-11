人工受孕｜楊紫瓊罕談與前夫離婚原因　自揭曾多次人工受孕不果：每月都覺得自己是失敗者

▲ 楊紫瓊罕談與前夫離婚原因,自揭曾多次人工受孕不果:每月都覺得自己是失敗者。

【楊紫瓊/人工受孕/不孕/IVF】現年62歲的奧斯卡影后楊紫瓊,近日在接受訪問時表示,自己一直都想要孩子,更曾嘗試過人工受孕,卻未能成功,讓她有段時間一直覺得自己是個失敗者。但楊紫瓊也認為,人們在某些時候,必須停止責怪自己。

人工受孕|楊紫瓊罕談與前夫離婚原因

楊紫瓊(Michelle)去年憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪第95屆奧斯卡大獎,成為首位亞裔影后。為宣傳即將上映的新電影《魔法壞女巫》(Wicked),她近日接受英國BBC Radio 4節目《Woman’s Hour》訪問,當中談及在與德寶電影公司創辦人潘迪生的首段婚姻中,因無法生育而走向離婚的過程。

楊紫瓊於1988年嫁給潘迪生,不過婚後二人一直未有小朋友,楊紫瓊曾透露,潘迪生很希望有兒子繼承事業:「不只是一個,而是兩個兒子,甚至三個更好。」在該次訪問中,她亦認為,無法擁有自己的孩子,或許是與潘迪生婚姻破裂的主要原因。

是的,我們非常相愛,但當10年或20年後,我仍無法給到他所渴望的家庭呢?

楊紫瓊表示,這也是為何夫妻之間關於生育的對話至關重要,比如一方想要孩子,但另一方不想。「這些都是需要在一開始就面對的,否則一路下來會有很多傷害和艱難時刻。」她認為,雙方能夠承認,並決定不再拖著對方,這一點是非常勇敢的做法。

人工受孕|曾多次人工受孕不果

楊紫瓊又提到,自己一直都很想要孩子,更為此嘗試過人工受孕,但最終未能成功。

我想最糟糕的時候是,每個月你都會覺得自己是個失敗者。然後你會一直想著為什麼會這樣?但是,我想有些時候,你必須停止責怪自己,明白你身體內有一部分就是無法正常運作,你必須學會釋懷,然後繼續前行,直到能夠停止對自己的責怪。

當節目主持人麥戈文問她,何時才接受自己無法成為母親這一事實時,楊紫瓊則表示,「有些時候,說實話,我還在想著這件事」。

幸運的是,楊紫瓊去年7月與法拉利前總裁尚陶德(Jean Todt)在日內瓦正式結婚,長達19年的愛情終於開花結果,她在今年1月初曬出繼子尼古拉斯托德的兒子馬克西姆的照片,宣布自己升格嫲嫲抱孫。

我已經62歲了。當然,我現在不會生孩子,但是我們剛剛有了一個孫子。然後你會覺得自己仍然非常非常幸運,因為你的生活中確實有一個孩子。

人工受孕|可接受試管嬰兒療程6大情況

根據香港輔助生育中心資料,體外受精及胚胎移植(IVF),俗稱試管嬰兒,是一種有效治療不孕症的方法。IVF療程涉及從女士的卵巢中抽取卵子,讓精子和卵子在體外受精結合,培養成胚胎後再移植回女士的子宮內。

根據仁安生殖醫學中心的參考數據,在香港大約每6對夫婦,便有一對要面對不育煩惱,如夫婦有意找香港私家醫院或診所進行生育治療,每個體外受孕或稱試管嬰兒療程費用,介乎由8萬元至15萬元之間。而有6種人可接受試管嬰兒療程:

據香港試管嬰兒中心資料,接受IVF治療的夫婦有5大注意事項:

同場加映:產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈則建議,進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況,並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗,為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括:常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查,以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

同場加映:備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體,謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

資料來源:英國BBC Radio 4節目《Woman’s Hour》、香港輔助生育中心

