寄宿中學︱津貼寄宿中學　香港仔工業學校辦校園導賞及升中資訊日【附詳情】

▲ 香港仔工業學校辦校園導賞及升中資訊日。

【香港仔工業學校/寄宿學校/升中面試/升中派位/開放日】香港仔工業學校致力為學生提供具慈幼會特色的天主教教育及寄宿教育計劃，陪伴青少年全人成長。

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寄宿學校︱香港仔工業學校校園導賞及升中資訊日

本年度校園導賞日將於2024年12月1日（星期日）舉行，誠邀各位參加：

日期：2024年12月1日（星期日）

時間：10:00am-2:00pm（設不同時段，活動時間約為1小時）

對象：全港小學的學生、家長、老師及社工

寄宿學校︱主要內容包括 ：

(1)認識寄宿教育計劃如何提升學生自理能力、促進成長；

(2)了解多元課程安排 與 全方位課外活動 （包括尖子摘星計劃、STEAM校本課程等）如何協助學生提升成績、發掘興趣；

(3)參與導賞團 ，參觀學校不同設施，包括思高科技研習中心、AloT Lab、香工Studio、體適能訓練中心、桌遊及智力運動青年中心等，全面瞭解香工校園面貌。

報名及詳情，可瀏覽網址，為方便導賞活動進行，敬請預約。

如有需要，歡迎預約其他日期及時間，參觀校園及進行升學咨詢。如有其他查詢，歡迎致電2552 4141或瀏覽學校網頁。

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