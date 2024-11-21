飲食攻略·廿四節氣小雪｜氣溫急跌頻患感冒 中醫拆解養生穴位+2大健脾食療

【小雪／節氣／廿四節氣／養生／中醫／穴位】11月22日踏入廿四節氣的小雪節氣，天氣開始更加寒冷，註冊中醫師林冠傑表示，此時氣特別容易侵襲人體、容易出現脾胃虛寒、感冒或上呼吸道疾病等問題，嚴重更會誘發心臟疾病，故建議多食溫陽補品，以養陰潤燥、滋肝護肺補脾脾胃。

最新影片

廿四節氣小雪｜小雪節氣易誘8大疾病 醫師拆解調理要訣

林醫師解釋指，小雪節氣是中國曆法廿四節氣中第20個節氣，屬於冬季的第2個節氣，此時天氣變得更為寒冷，特別容感冒及上呼吸道疾病，嚴重者更會影響心臟疾病，此時應該特別注意以下8大健康問題：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

廿四節氣小雪｜小雪節氣7大養生食材

林醫師解釋指，根據中醫「春夏養陽，秋冬養陰」的保健養生理論，小雪節氣宜多進食一些黑色食物，以及比較溫陽的補品，有助養陰潤燥、滋肝護肺、補脾胃。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

雖然如此，中醫亦認為初冬不可大量進補，否則恐導致內燥、皮膚產生熱毒瘡、丘疹等，嚴重增加心腦血管壓力；另外亦切忌大量進食辛辣氣燥之物，例如麻辣、黑椒、胡椒、大量薑、酒等等以免傷津耗液。

廿四節氣小雪｜小雪節氣3大養生穴位

踏入小雪節氣，林醫師建議大眾可熱敷以下3大穴位，隔著衣服對貼上暖包，以增強預防感冒驅風之力，注意不要時間長時間使用避免灼傷，另外睡覺時不建議使用。此外每個穴位可以拇指輕輕按壓，每1分鐘為一組、每日按10組，具提升及儲存正氣的功效，起床及睡前進行效果最佳：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

飲食攻略·廿四節氣小雪｜1.大椎穴

位置：低頭後背部相接位置，一塊明顯隆起的骨頭下方凹陷處

功效：助升陽提氣、 具預防頭痛、怕凍及怕風作用

飲食攻略·廿四節氣小雪｜2.氣海穴

位置：下腹部、前正中線上

功效：針對寒露、正氣容易虛弱易感冒人士，具有補氣顧衞之功

飲食攻略·廿四節氣小雪｜3.關元穴

位置：位於關元上方

功效：針對寒露、正氣容易虛弱易感冒人士，具有補氣顧衞之功

廿四節氣小雪｜驅寒茶

林醫師推介一款有助補血健脾、潤肺提氣茶飲，可有助驅風散寒、醒胃潤燥、補血安神，湯水補而不燥、老少咸宜，對於容易怕冷怕風、容易感冒人士特別有益：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

材料：生薑 3片、白芷 2片、南棗 2粒、麥冬 5粒、圓肉 5粒、蜂蜜 1茶匙

做法：

所有材料放入杯中（蜜糖除外）；

加入1.5杯熱水焗30分鐘；

飲用前加上蜜糖即可飲用。

廿四節氣寒露｜小雪黑色湯

另外，林醫師亦推介一款有助補血健脾、潤肺提氣湯水，素食者可刪減肉類材料、以1兩生腰果取代燉之：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

材料：蓮藕 1斤，黑豆 1兩、木耳乾 3錢、黃耳 3錢、制芡實 1兩、蜜棗 3粒、陳皮 1角、瘦肉4兩

做法：

黑豆、木耳乾、黃耳、制芡實、蜜棗及陳皮洗淨浸水備用；

蓮藕刨皮切件備用；

瘦肉氽水；

所以材料加入煲中；

加入8碗水燉2.5小時即可飲用。



相關內容：

飲食攻略·廿四節氣立冬｜天氣轉冷宜進補 中醫分享8大養生食材+2大健脾食療

飲食攻略·二十四節氣霜降｜天氣乾燥易誘便秘濕疹 中醫分享3大紓緩穴位+9大潤燥食材

飲食攻略·二十四節氣寒露｜入秋忌過量「補水」 中醫推介2款湯水茶飲