河套創科園區｜政府公布香港園區發展綱要　擬容許兩地園區特定人員預先登記「無感通關」

▲ 政府今日公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》 。（曾耀輝攝）

政府今日（20日）公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出促進港深兩地園區間人員、物資、資金和數據流通的政策。政府計劃使用「無感通關」模式，以及建設跨河行人橋樑直接連接兩個園區等。

《綱要》列明，香港園區將以兩個五年期推進發展，目標是2030年深港園區形成協同機制，到2035年形成「全面發展格局」。第一期的總樓面面積由原定設計的約54萬平方米，倍增至100萬平方米。第一期第一批次大樓於年底陸續落成，明年正式進入營運階段，至於第二期發展正詳細規劃中。

《綱要》提出，容許兩地園區的特定人員便捷過境，例如以預先登記模式，並輔以科技手段把往來園區的時間大幅縮減，從而實現「無感通關」。創新科技及工業局局長孫東指，有關關口並不是針對所有人，主要是針對深圳香港兩個園區的工作人員，以及兩地相關的人員。他指，有關人員過關到香港境內後，行動就不受限，可以到香港其他的地方，逗留的期限也依據香港相關的法律法規去做。

利用無人低空運輸工具實現物資跨境流動

《綱要》提到，積極探討政策創新，在港深兩地園區利用無人低空運輸工具（如電動垂直起降飛行器）實現物資跨境流動。孫東指，初步提出，希望在即將興建的大樓的樓頂，設第一部無人機的停運起降平臺等。

《綱要》又提到，河套香港園區規劃設有產學研區、臨床試驗研究所、其它配套設施如人才住宿區、小型都市生活及休閒區和中央大道等；亦將與附近一帶的新用地提供具針對性的配套設施及支援服務，例如人才公寓、酒店及服務式住宅、國際學校、幼兒照顧服務等。

創新科技及工業局常任秘書長麥德偉透露，第一期第一批次是3幢樓，1幢是人才公寓，2幢是濕實驗室。

孫東：不想急忙把第二期規劃得特別詳細 要予未來政府更多發揮空間

至於第二期規劃，孫東指，總體的思想，是參照第一期相關的主題園區的規劃去做，第二期有一個地方是正在用應急醫院，應急醫院會繼續使用，今後考慮在建立一個新的現代化的大樓，繼續用作國際臨床、實驗場所，其他的區域還在思考。

孫東強調，「不想急急忙忙地把第二期的規劃得特別詳細，因為第二期規劃的重點主要是2030年到2035年，我們也希望給未來的特區政府多留一點發揮的空間，有句古話叫做『留白留玉』」，戰略留白也是很重要。

另外，《綱要》提到，與內地有關方面積極探討便利落戶河套香港園區的內地企業跨境調撥資金的措施，支持兩地園區產業項目進行相互融資；探討內地醫療數據「過河」，可在香港園區存取及使用。

劉國勳：北環綫主線、北環綫支線應全速加快興建

民建聯立法會議員劉國勳建議，應在硬件配套提出建造和發展，包括交通基建、園區大樓，以至新田科技城等，特別是北環綫主線、北環綫支線應全速加快興建，讓新田一帶做到基建先行、創造容量，以讓香港園區以至北區都會區盡快與深圳園區對接，便利兩地交流。

黃錦輝冀園區有效彌補香港產品從研發到投產的「中試階段」短板

立法會議員黃錦輝指，雖然香港在基礎研究領域的實力備受矚目，但在產品從研發到投產的「中試階段」仍有提升空間，而中試階段通常需要較大的場地及豐富的應用場景，因此相信，香港園區的落實以及之後與深圳園區的合作將能夠有效彌補這一短板，為之後創新科技項目的成功落地提供助力。

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