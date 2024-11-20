破·地獄｜曾俊華讚《破地獄》富教育意義「相當完美」　憶癌逝父親顧家勞碌：上天無眷顧他

▲ 曾俊華讚《破·地獄》富教育意義「相當完美」，令他憶起父親一生顧家勞碌，但上天沒有眷顧他，父親在49歲之齡因肺癌逝世。

【破地獄/破·地獄/黃子華/許冠文/衛詩雅】港產電影近期回勇，票房屢屢創新，繼《九龍城寨之圍城》之後，近日由黃子華、許冠文及衛詩雅主演的《破·地獄》以探討死亡話題直撼港人的心，電影成功勾起無數港人埋藏深處的情感，連前財爺曾俊華也不例外，他看罷《破·地獄》後更想起與已過身的爸爸的往事，在facebook個人平台娓娓道出父子回憶，賺人熱淚。

最新影片推介︰

破·地獄｜曾俊華千字文力讚《破地獄》：相當完美

在千字撰文中，曾俊華透露看完《破·地獄》的第一個感覺便是「呢齣戲都係相當完美！」，更有很久未經歷的滿足感。對於這套電影，他除了欣賞其英文名「Last Dance」改得好外，也更欣賞製作方以喪禮上常見的「破地獄」儀式作中文戲名，他認為當中的「地獄」有兩重意義，

除咗係指對已逝去嘅先人，亦都係指仍然活著嘅人，佢哋喺人生路上，可能都有唔同嘅困苦地獄，需要去擊破。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

破·地獄｜曾俊華父親帶4子女移民美國

現年73歲的曾俊華自認性格是「拎得起，放得低」，但他心中也有一個「等待破解嘅心結地獄」，便是與去世多年的爸爸的回憶。他透露，其父多年前在香港任職老師，雖然生活安穩，但為了4名孩子有更好的教育環境，其父作出了移民美國的艱辛決定。期間，曾俊華父親參與過很多勞動性的工作，包括製造罐頭的鋼鐵廠、大型洗衣廠及餐館等。曾俊華形容對方為「好似磐石一樣嘅支柱」。

直到曾俊華正在就讀大學那一年，其父卻被證實患上肺癌，最終不幸地在49歲之年宣告不治。雖然已事隔數十年，但曾俊華坦言一直忘不了與父親的點點滴滴，

如今我都已經比我爸爸（過世時的歲數）老喇，但係思念猶在。

破·地獄｜傳統訃聞親屬排序男尊女卑 1情況稱不孝男/不孝女

▲ 曾俊華看完《破·地獄》後，憶起與亡父的點滴，「如今我都已經比我爸爸（過世時的歲數）老喇，但係思念猶在。」（曾俊華facebook圖片）

破·地獄｜前財爺：上一輩極避諱談「死」

思緒回到數十年前，也同時令曾俊華感慨「死亡」在華人社會的避諱。他指出，光是說出「死」一字，已會令父母親或祖父母的那一輩人認為會「帶來不幸」。他特別記得在小時候，居住的大廈如有人死亡，需要搭一個棚架，然後在窗口或露台把載著死者的棺木搬到地下，

佢哋會認為，屍體經過嘅地方，都係不祥嘅，甚至覺得會惹嚟鬼魂。

《破地獄》除了不忌諱地談及「死亡」，曾俊華更十分欣賞電影透過「死亡」探討各種愛與情，包括父母與子女的情、兄弟手足的情及刻骨銘心的愛情，有很重的教育意義。文末，曾俊華更寄語大眾，

死亡係每個人必經之路，喺面對死亡嘅同時，放低過去纏繞不解嘅心結或者怨憤，向前走，先至能夠真正破除心裡面嘅無間地獄。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

破·地獄｜上映11日累積票房突破6500萬

由許冠文、黃子華、衛詩雅等主演的《破‧地獄》在本月9日開畫，截至昨天（19日）電影累積票房已突破了6500萬，成績驕人！除了內容感動外，電影當中有一些金句更是令人反思良久，一起來看看哪句是令你感受最深的。

「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄。」

「在世的人的感受才是最重要的」

「死人要破地獄，生人都要破地獄」

「有機會來到這個世界已經賺了，何必介懷甚麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景。」

「人生就好像一程車，重點不是上車的人可以陪你去到哪個站，而是你們一起欣賞過哪些風景。」

相關報道：

破‧地獄｜一代笑匠半工讀中大學士課程 許冠文對亡弟許冠英太嚴苛感遺憾

破·地獄｜放下執念學懂寬恕 黃子華：人人都有地獄要破

黃子華母校｜自揭童年父母離異慘變「人球」 黃子華曾讀聖士提反憑1舉動獲取錄

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】