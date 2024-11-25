香港仔工業學校︱寄宿教育培育正向價值　多元教學啟迪無限潛能　創意科技成就優秀青年

在當今社會，教育的角色已不僅限於傳授知識，還包括培養學生技能及正確態度和價值觀。香港仔工業學校（慈幼會）自1935年創校至今，一直致力提供學生的全人教育，校長沈明輝秉承學校的教學使命，將這一理念具體化為「學讀書，學做人」。這一理念不僅貫穿於學校的教學課程中，也深深植根於寄宿生活的每一個細節中，形成了一個全面的教育體系，旨在培養學生的正向價值觀和多元發展。

培養自主學習 融入群體生活

香港仔工業學校（慈幼會）是香港少數提供寄宿計劃的文法中學，為了回應社會的殷切需求，於2012年重辦寄宿部。沈校長認為，寄宿生活為學生提供了一個全面發展的教育環境，有助學生建立常規的健康生活，養成自主學習的能力。宿舍為宿生編訂恒常時間表，每天有兩段自修溫習時間，「在這融洽有序的學習氛圍下，又有老師或學長指導，能強化學習效果，成績自然提升。這不僅提供了學業上的支持，有助於他們的規律性，從中學會自律和時間管理，學校成績最好的學生都是寄宿生。」

隨着宿位需求的增加，亦考慮到高中宿生需要更靈活的作息時間，學校增設了第三個舍堂，這不僅緩解了宿位不足的問題，還使高年班宿生能夠適應學業壓力，特別是在考試前夕，除恒常的兩段自修溫習時段，學生還會向宿舍申請延長溫習時間。這樣的安排體現了學校對於宿生個別需求的重視，讓宿生在學習上能有更大空間自行規劃時間表。

▲ 香港仔工業學校（慈幼會）校長沈明輝以「上山學藝」來形容寄宿生活，冀寄宿生從中學習「學讀書、學做人」。

凡事感恩 建立正確人生態度

寄宿生活不單是學懂照顧自己，更是學習如何與人相處和合作，大家要分擔「家務」，例如預備餐具、分派膳食、洗碗、整理公共空間等，這都是培養學生的責任感和團隊合作的機會。沈校長表示：「透過這些日常小事，學生不僅學會了生活技能，更培養出他們『等我嚟』的為他人服務的精神，勇於承擔的態度。有助促進學生之間的互助互愛，也讓他們理解到，生活中每一件小事都需要用心去對待。這樣的環境培養了學生的責任感和社會意識，使他們在未來的生活中能夠更加成熟和負責。」這正是沈教長口中的「學做人」。此外，每天早、晚神父會透過帶領禱告、分享信仰故事，培育同學有一顆凡事感恩的心，促進學生德育發展。

▲ 香港仔工業學校現共有三個舍堂，寄宿生活有規律的時間表，寄宿生有恒常的讀書、休憩及作息時間，培養自主學習的習慣。

▲ 學校的桌遊及智力運動青年中心，提供各種康樂設施，讓同學增進友誼。

家長都擔心學生過分沉迷電子產品，沈校長特別提到，宿舍有不少有益身心的活動，讓宿生溫習後一同參與，「有不少學生反映喜愛寄宿原因，是可以有更多的社交機會和活動參與，更認為與其沉迷於電子產品，更願意參加群體活動和遊戲。」透過各種互動，學生們學會包容差異，這些都是社會生活中必不可少的品質。「很開心見到宿生周末放假回家，也會主動做家務，將宿舍學到的在家中實踐。」沈校長形象地將寄宿生活比喻為「上山學武」，即學生在初中階段接受訓練，隨着年級的增長，逐漸學會技能回到社會。現時全校約有400個學生，有150個宿位，絕大部分學生曾經在學寄宿。為鼓勵學生用功讀書，學校提供不同獎學金和不同學科的進步獎，考取全級及全班首名的同學，更可獲得全年宿費獎學金。此外，學校同樣關顧走讀生的需要，為他們提供各適其適的課後培育班，提供學習支援外，亦提供豐富多彩的課外活動。

▲ 學校提供各種類型的課外活動，讓同學們發掘不同的興趣。

▲ 學校重視學生的身心健康，校內設有體適能訓練中心，同學們亦可在老師指導下鍛鍊身體，師生藉運動建立良好關係。

提供多元活動 發掘學生潛能

沈校長深信每位學生都擁有個人的天賦才能，學校注重學習以外，亦十分重視發掘學生的多元潛能，提供超過60種各式各樣的課外活動，並投放大量資源支持學生的多元發展。學校重視建立師生關係，在師生陪伴下，讓學生發掘自己的興趣和潛能，老師能在課堂外，深入了解學生的需要，陪伴他們成長。「雜耍隊同學為了表演、比賽，無論小息、午膳、放學等都在操場努力練習，這不僅是對學生專注力的訓練，也是對他們毅力的磨練，雜耍隊在香港和台灣的比賽中表現出色，更多次被邀請在社區大型活動作公開表演。」沈校長續指，學校鼓勵學生參加各類運動，不僅有助學生身心健康發展，更能學會如何面對挑戰、克服困難，「我們特別重視足球、長跑、划艇，每次比賽的成功與失敗都是寶貴的經驗，這些經驗將幫助學生在面對未來的挑戰時，能夠更加從容和自信。」

▲ 學校重視師生關係，老師除了指導功課，亦利用課餘時間了解學生們所需，關係融洽。

▲ 學校有外藉老師，亦有課堂需以平板電腦上堂。

▲ 學校鼓勵學生自習，同學們喜歡到圖書館，閱讀各種課外讀物，增進知識。

積極推動創科教育 裝備學生未來

近年創科教育成為趨勢，香港仔工業學校很早已引入以STEAM為本的課程，設有思高科技研習中心、IT創新研習室、AIoT Lab、機械人訓練基地等。學校更獲得校友捐助，強化學校的STEAM教育硬件配套，包括3D打印機、鐳射切割機、虛擬實景裝置等。在科技教育方面，學校與香港理工大學及建造業議會合作，讓學生學習3D技術，如3D繪圖、建築資訊模型（BIM）等課程，這不僅符合現今科技發展的趨勢，也為學生未來的職業規劃打下基礎。透過這全港首間學校開辦的創科課程，學生們能夠接觸到最新的科技知識，並有機會參與實踐項目，增強了他們的求知欲和創新精神。

▲ 香港仔工業學校在創科比賽中屢獲殊榮，多次代表「中國香港」前往英國、美國、日本等地參與國際賽及展覽。

▲ 香工同學代表「中國香港」前往日本展覽，向來自世界各地的參觀者解說他們的作品。

此外，校友成立了Fr. Martin STEM發展基金，支持有興趣的學生參加國際比賽，不僅資助學生參加比賽，還能夠讓他們接觸到更高水平的技術和理念，從而激發他們的創造力和探索精神，有多位同學代表「中國香港」前往英國、美國、日本、台灣等地參賽。沈校長說：「同學曾經參加URC Universal Robotics Challenge（國際機械人挑戰賽），奪得高中組冠軍，並代表『中國香港』到日本參加國際賽奪得金獎；又到美國參加創意思維世界賽，令學校上下十分振奮。相信這些經歷將成為學生未來成長道路上不可或缺的一部分，幫助他們更好地適應不斷變化的社會，培養了勇於挑戰自我的精神。」此外，人口老化是社會面臨的重要挑戰，護理行業人手需求上升，人工智能更成為趨勢，有見及此，學校近年聚焦在人工智能和樂齡科技，與不同護理機構合作，同時提供跨學科課程，讓同學利用人工智能編程技巧，為學生生涯規劃做好準備。

▲ 香港仔工業學校致力推動STEAM教育發展，投入大量資源在STEAM教育配套，高低年級學生學習不同的科技知識與技能，讓他們實踐創意思維。

▲ 學校得到校友成立Fr. Martin STEM發展基金，添置30多部新款3D打印機，以配合STEAM教育。

香港仔工業學校通過寄宿生活的多元安排，培養學生的正向價值觀和生活技能，實現了「學讀書，學做人」的教育理念。學校不僅是知識的殿堂，更是一個培養品格、友誼和責任感的社區。透過這樣的教育方式，學生們不僅能夠在學術上取得成就，更能在生活中學會感恩，與人相處，培育成為對社會有貢獻的人才。

香港仔工業學校

地址：香港仔黃竹坑道一號

校訓：勤業明道

類別：男校，資助

網址：http://www.ats.edu.hk/

電話：2552 4141

傳真：2552 1702

Whatsapp：6512 9348

（特約）