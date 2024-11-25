  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 12:14

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港仔工業學校︱寄宿教育培育正向價值　多元教學啟迪無限潛能　創意科技成就優秀青年

特約

發布時間： 12 小時前

分享：

分享：

熱門 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

在當今社會，教育的角色已不僅限於傳授知識，還包括培養學生技能及正確態度和價值觀。香港仔工業學校（慈幼會）自1935年創校至今，一直致力提供學生的全人教育，校長沈明輝秉承學校的教學使命，將這一理念具體化為「學讀書，學做人」。這一理念不僅貫穿於學校的教學課程中，也深深植根於寄宿生活的每一個細節中，形成了一個全面的教育體系，旨在培養學生的正向價值觀和多元發展。

培養自主學習  融入群體生活     

香港仔工業學校（慈幼會）是香港少數提供寄宿計劃的文法中學，為了回應社會的殷切需求，於2012年重辦寄宿部。沈校長認為，寄宿生活為學生提供了一個全面發展的教育環境，有助學生建立常規的健康生活，養成自主學習的能力。宿舍為宿生編訂恒常時間表，每天有兩段自修溫習時間，「在這融洽有序的學習氛圍下，又有老師或學長指導，能強化學習效果，成績自然提升。這不僅提供了學業上的支持，有助於他們的規律性，從中學會自律和時間管理，學校成績最好的學生都是寄宿生。」

隨着宿位需求的增加，亦考慮到高中宿生需要更靈活的作息時間，學校增設了第三個舍堂，這不僅緩解了宿位不足的問題，還使高年班宿生能夠適應學業壓力，特別是在考試前夕，除恒常的兩段自修溫習時段，學生還會向宿舍申請延長溫習時間。這樣的安排體現了學校對於宿生個別需求的重視，讓宿生在學習上能有更大空間自行規劃時間表。

香港仔工業學校（慈幼會）校長沈明輝以「上山學藝」來形容寄宿生活，冀寄宿生從中學習「學讀書、學做人」。

凡事感恩  建立正確人生態度     

寄宿生活不單是學懂照顧自己，更是學習如何與人相處和合作，大家要分擔「家務」，例如預備餐具、分派膳食、洗碗、整理公共空間等，這都是培養學生的責任感和團隊合作的機會。沈校長表示：「透過這些日常小事，學生不僅學會了生活技能，更培養出他們『等我嚟』的為他人服務的精神，勇於承擔的態度。有助促進學生之間的互助互愛，也讓他們理解到，生活中每一件小事都需要用心去對待。這樣的環境培養了學生的責任感和社會意識，使他們在未來的生活中能夠更加成熟和負責。」這正是沈教長口中的「學做人」。此外，每天早、晚神父會透過帶領禱告、分享信仰故事，培育同學有一顆凡事感恩的心，促進學生德育發展。

香港仔工業學校現共有三個舍堂，寄宿生活有規律的時間表，寄宿生有恒常的讀書、休憩及作息時間，培養自主學習的習慣。

學校的桌遊及智力運動青年中心，提供各種康樂設施，讓同學增進友誼。

家長都擔心學生過分沉迷電子產品，沈校長特別提到，宿舍有不少有益身心的活動，讓宿生溫習後一同參與，「有不少學生反映喜愛寄宿原因，是可以有更多的社交機會和活動參與，更認為與其沉迷於電子產品，更願意參加群體活動和遊戲。」透過各種互動，學生們學會包容差異，這些都是社會生活中必不可少的品質。「很開心見到宿生周末放假回家，也會主動做家務，將宿舍學到的在家中實踐。」沈校長形象地將寄宿生活比喻為「上山學武」，即學生在初中階段接受訓練，隨着年級的增長，逐漸學會技能回到社會。現時全校約有400個學生，有150個宿位，絕大部分學生曾經在學寄宿。為鼓勵學生用功讀書，學校提供不同獎學金和不同學科的進步獎，考取全級及全班首名的同學，更可獲得全年宿費獎學金。此外，學校同樣關顧走讀生的需要，為他們提供各適其適的課後培育班，提供學習支援外，亦提供豐富多彩的課外活動。

學校提供各種類型的課外活動，讓同學們發掘不同的興趣。

學校重視學生的身心健康，校內設有體適能訓練中心，同學們亦可在老師指導下鍛鍊身體，師生藉運動建立良好關係。

提供多元活動  發掘學生潛能     

沈校長深信每位學生都擁有個人的天賦才能，學校注重學習以外，亦十分重視發掘學生的多元潛能，提供超過60種各式各樣的課外活動，並投放大量資源支持學生的多元發展。學校重視建立師生關係，在師生陪伴下，讓學生發掘自己的興趣和潛能，老師能在課堂外，深入了解學生的需要，陪伴他們成長。「雜耍隊同學為了表演、比賽，無論小息、午膳、放學等都在操場努力練習，這不僅是對學生專注力的訓練，也是對他們毅力的磨練，雜耍隊在香港和台灣的比賽中表現出色，更多次被邀請在社區大型活動作公開表演。」沈校長續指，學校鼓勵學生參加各類運動，不僅有助學生身心健康發展，更能學會如何面對挑戰、克服困難，「我們特別重視足球、長跑、划艇，每次比賽的成功與失敗都是寶貴的經驗，這些經驗將幫助學生在面對未來的挑戰時，能夠更加從容和自信。」

學校重視師生關係，老師除了指導功課，亦利用課餘時間了解學生們所需，關係融洽。

學校有外藉老師，亦有課堂需以平板電腦上堂。

學校鼓勵學生自習，同學們喜歡到圖書館，閱讀各種課外讀物，增進知識。

積極推動創科教育  裝備學生未來     

近年創科教育成為趨勢，香港仔工業學校很早已引入以STEAM為本的課程，設有思高科技研習中心、IT創新研習室、AIoT Lab、機械人訓練基地等。學校更獲得校友捐助，強化學校的STEAM教育硬件配套，包括3D打印機、鐳射切割機、虛擬實景裝置等。在科技教育方面，學校與香港理工大學及建造業議會合作，讓學生學習3D技術，如3D繪圖、建築資訊模型（BIM）等課程，這不僅符合現今科技發展的趨勢，也為學生未來的職業規劃打下基礎。透過這全港首間學校開辦的創科課程，學生們能夠接觸到最新的科技知識，並有機會參與實踐項目，增強了他們的求知欲和創新精神。     

香港仔工業學校在創科比賽中屢獲殊榮，多次代表「中國香港」前往英國、美國、日本等地參與國際賽及展覽。

香工同學代表「中國香港」前往日本展覽，向來自世界各地的參觀者解說他們的作品。

此外，校友成立了Fr. Martin STEM發展基金，支持有興趣的學生參加國際比賽，不僅資助學生參加比賽，還能夠讓他們接觸到更高水平的技術和理念，從而激發他們的創造力和探索精神，有多位同學代表「中國香港」前往英國、美國、日本、台灣等地參賽。沈校長說：「同學曾經參加URC Universal Robotics Challenge（國際機械人挑戰賽），奪得高中組冠軍，並代表『中國香港』到日本參加國際賽奪得金獎；又到美國參加創意思維世界賽，令學校上下十分振奮。相信這些經歷將成為學生未來成長道路上不可或缺的一部分，幫助他們更好地適應不斷變化的社會，培養了勇於挑戰自我的精神。」此外，人口老化是社會面臨的重要挑戰，護理行業人手需求上升，人工智能更成為趨勢，有見及此，學校近年聚焦在人工智能和樂齡科技，與不同護理機構合作，同時提供跨學科課程，讓同學利用人工智能編程技巧，為學生生涯規劃做好準備。    

香港仔工業學校致力推動STEAM教育發展，投入大量資源在STEAM教育配套，高低年級學生學習不同的科技知識與技能，讓他們實踐創意思維。

學校得到校友成立Fr. Martin STEM發展基金，添置30多部新款3D打印機，以配合STEAM教育。

香港仔工業學校通過寄宿生活的多元安排，培養學生的正向價值觀和生活技能，實現了「學讀書，學做人」的教育理念。學校不僅是知識的殿堂，更是一個培養品格、友誼和責任感的社區。透過這樣的教育方式，學生們不僅能夠在學術上取得成就，更能在生活中學會感恩，與人相處，培育成為對社會有貢獻的人才。

香港仔工業學校
地址：香港仔黃竹坑道一號
校訓：勤業明道
類別：男校，資助
網址：http://www.ats.edu.hk/

電話：2552 4141
傳真：2552 1702
Whatsapp：6512 9348

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月25日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間04:05）
靚媽學生相｜盤點10位星級靚媽清純學生相　黃翠如陳自瑤由細靚到大+朱千雪似混血兒
靚媽學生相｜盤點10位星級靚媽清純學生相　黃翠如陳自瑤由細靚到大+朱千雪似混血兒
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
親子旅遊｜託運行李前記緊做1事　旅遊網紅證有效：救了我2次
心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】
心臟病｜天氣凍易中風心臟病發　1種食物每周食2次　營養師教3大飲食原則降風險【附12大飲食建議一文睇清 】
輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂
輪椅爸爸｜前「包山王」半身癱瘓無礙攀山涉水　黎志偉身教兒子堅毅：我連著輪椅爬上頂