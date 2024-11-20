上網電價｜謝展寰指國際間減少或停止津貼可再生能源　相信計劃2033年屆滿後延續機會不大

▲ 謝展寰。（資料圖片）

上網電價計劃將於2033年完結，環境及生態局局長謝展寰今（20日）回應議員質詢時指，由於內地和國際間逐步減少以及停止對可再生能源的津貼，相信屆滿後延續機會不大。

政府和兩電2018年推出上網電價計劃，由電力公司以較一般電費高的價錢購買市民發展的可再生能源。謝展寰指，計劃推出前的10年間，全港只有約200個私營可再生能源設備接駁至電網，而兩間電力公司截至9月已批核約2.6萬個申請，估計獲批核的系統在完成安裝後每年可分別為中電和港燈生產約3.99億和0.15億度電，佔兩間電力公司的發電燃料組合約0.85%和0.03%，足以應付約12.6萬個家庭的電力需求。

謝展寰指，有信心連同公營界別透過跨部門合作和善用空間推展的可再生能源項目，包括在政府建築物和設施加裝可再生能源設施、機電工程署在總部大樓開展太陽能發電建築先導計劃及在已修復堆填區等合適的地點發展大型太陽能發電項目等，可以在2035年實現以太陽能滿足香港1%至2%電力需求的目標。

謝展寰稱，上網電價計劃根據兩間電力公司與政府簽訂的《管制計劃協議》推行，相信計劃在《管制計劃協議》2033年12月31日屆滿後延續的機會不大。他解釋，可再生能源技術日趨成熟，內地和國際間的趨勢均是逐步減少以及停止對可再生能源的津貼，例如國家3年前起已取消對多種新建可再生能源項目的中央財政補貼，實行可再生能源平價上網，即是按當地燃煤發電的價格，或通過市場訂定上網電價的價格，而不再享有國家津貼。

他又稱，上網電價維持到2033年，且現時價格為每度電2.5元至4元，相對本港電費，計劃現時是世界上類似計劃中最具吸引力之列，又稱儘管計劃不延續，安裝可再生能源系統的人士可以用所生產的電力抵銷電費開支，除幫助減少碳排放外，按可再生能源技術發展趨勢，相信未來仍會有經濟效益。

謝展寰也透露，政府初步有4個超過一兆瓦的可再生能源系統在運行和規劃中，包括渠務署已在小蠔灣污水處理廠安裝的太陽能發電系統，另外正準備在興建中的元朗淨水設施安裝太陽能發電系統；而水務署亦正研究在新界東南堆填區發展大型太陽能發電場。這些系統不會參加上網電價計劃，而系統所產生的電力會由政府設施自行使用，抵銷相應的電費。

環團綠惜地球助理環境事務經理陳永傑指，中國內地停止補貼，主因是可再生能源日漸普及，單在今年5月，太陽能發電量比例已上升至12%，故補貼可功成身退，但香港的太陽能應用普及程度仍遠遜於內地，且整體可再生能源在發電燃料組合中所佔的比例在2020年也只不多於1%，認為兩地情況不一，強調太陽能是真正可再生能源，政府應盡力利用政策讓可再生能源實現最大化，所以鼓勵措施宜延續；並重申倚重核能、垃圾焚燒發電等並非減排的明智做法。

他又稱，電價連年上升，上網電價則維持港幣2.5至4元，吸引力與日俱減，憂未必能達致太陽能在2035年滿足1%至2%電力需求的目標。

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