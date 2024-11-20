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家居意外｜一家四口放老鼠藥滅鼠　開冷氣睡覺中毒2孩死亡【附漁農署使用家居除害劑建議】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2024/11/20 18:30

最後更新： 2024/11/20 18:31

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【老鼠藥／中毒／滅鼠】家中必備殺蟲水，但使用時必須小心！印度有一家四口因為家中放置老鼠藥滅鼠，開冷氣睡覺時未為意，結果竟導致中毒入院，兩個小孩更因此喪命。本港漁農署指出，選購和存放家居除害劑時需要加倍留意，尤其是遠離兒童和毛孩。

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家居意外｜老鼠藥滅鼠 一家四口中毒

據《印度時報》報道，印度清奈在上周三（13日）發生致命意外，一家四口在睡夢中中毒。34歲的父親Giridharan因為家中有鼠患問題，故幾天前尋找滅鼠公司上門進行滅鼠，在家中放置老鼠藥粉。上周二（12日）晚，一家人如常開冷氣睡覺，豈料翌日（13日）早上，父親起床卻發現31歲妻子、1歲兒子和6歲女兒全部昏迷，立刻致電朋友求助，友人趕至報警，並將4人送院急救。最終兩個子女不治，夫婦二人留院治療，病情穩定。據了解，夫婦二人還未知道兩名子女已經中毒身亡。

警方懷疑滅鼠工人放置過量老鼠藥釀禍，導致在密封的房間內產生毒性，已對滅鼠公司展開調查。然而，兒童的肺部發育未全，吸入毒素後奪命。

家居意外｜漁農署：慎用家居除害劑

根據本港漁農自然護理署資料，指出存放和選擇家居除害劑時，要留意以下事項：

選擇家居除害劑6大重點

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家居除害劑存放須知

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