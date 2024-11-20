破·地獄丨演員疑戲院內拍照紀錄與黃子華對手　一時大意隨時觸犯法例

▲ 有份參演《破·地獄》演員疑在戲院內拍片，隨時觸犯法例。

【破·地獄 / 黃子華 / 許冠文】由陳茂賢導演及編劇，黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡主演電影《破·地獄》，勢如破竹，票房衝破6500萬元，成網上熱話。

不只觀眾在熱烈討論《破·地獄》，連有份參與演出的演員也投入分享拍攝點滴，不過有人卻隨時因為一時忘形犯法。

破·地獄丨破近10年港片開畫場次最高紀錄 黃子華許冠文演出獲國際權威電影雜誌激讚

▲ 電影《破·地獄》票房衝破6500萬元。

破·地獄丨戲院場內嚴禁拍攝

在片中，黃子華飾演的魏道生入殯儀業首日，便隨明叔（秦沛飾）去「執骨」，當中演先人其中一位家屬的女演員陳澄騫於個人社交平台上載一張自己在片中演出的畫面的照片，並寫道︰「《破·地獄》這場戲遇著毛毛細雨，真的帶點陰森及幽怨的感覺。」不過，該照片卻疑似在戲院偷拍。

其實大家入戲院睇電影，在正式開場前常可看到任達華提醒大家戲院場內嚴禁拍攝，根據《防止盜用版權條例》（香港法例第544章,「法例」）第31C條，任何人 未經合法授權或沒有合理辯解而攜帶攝錄器材進入公眾娛樂場所（如：戲院、劇院或音樂廳）即屬犯罪。

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初犯者，最高可被罰款5000元，如屬再犯，最高可被罰款5萬元及監禁3個月。 同時，法例第31條亦賦予場所管理人權力去拒絕攜帶 攝錄器材的人士進場。

另外，陳澄騫曾參與ViuTV劇集《身後事務所》、《和解在後》、《社內相親》等演出，而根據她的個人社交平台介紹，她還是一位歌手，其社交平台也有上載一止台上演唱的照片，而且更在社交平台上載一張穿三點式泳照作封面。

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