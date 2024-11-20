高齡懷孕丨43歲黃翠如小產後再懷孕已知BB性別　醫生拆解高齡懷孕風險：30歲後流產風險遞增

【黃翠如／蕭正楠／流產／高齡產婦】現年43歲的黃翠如日前公佈了懷孕喜訊，不過亦同時透露，曾於兩年前經歷流產。婦產科專科醫生方秀儀接受訪問，指出懷孕時超過35歲即為高齡產婦，年屆40歲的孕婦流產機率約為40%，而到一個年齡階段時，風險更會大幅升至80%。

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黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，日前終於迎來懷孕好消息，不過，亦同時透露曾經歷流產：

這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。這一年，很意外地，神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待⋯⋯

昨晚（19日）蕭正楠於台慶後接受傳媒訪問時， 透露妻子的最新身體狀況，表示2人已知BB性別，不過希望保留神秘感，暫無意透露。對於翠如當年的流產情況，他則回應指不願再重提，但就坦言現時又驚又喜，每日提心吊膽。

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流產經歷丨圈中人透露當年黃翠如流產後身心欠佳

2021年，黃翠如突然在IG上發布了一張手持葉子的照片，並寫道「再見」並停工。圈中藝人江美儀及吳家樂近日亦在網台《娛樂好好玩》透露，當時黃翠如的身心狀況欠佳，江美儀指:

嗰時跑步好似係嗰件事（小產）之後，嗰時佢冇而家咁健康，係弱啲嘅，我哋跑……佢都跑唔晒嗰段路。

吳家樂則指那時於電視台遇見翠如時，曾不知就裡多口問對方為何「唔開劇嘅?」，當時黃則用許多不同理由敷衍過去。他現在回想，才知對方正經歷人生十分難過的低潮，大讚對方勇敢。

當時對答係冇乜問題，但而家諗返就覺得，哇，佢好堅強。即係如果你面對到呢件事，仲要同人解釋點解唔開工，其實佢當時情緒好低落，佢根本上自己都接受唔到，兩個人面對緊呢樣嘢，但對住人哋又唔知點講，真係好難。

流產風險丨拆解高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

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高齡孕婦丨這個歲數流產機率達8成

方秀儀表示，高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

常見5大產前檢查

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懷孕生活及飲食4大建議

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