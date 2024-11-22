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小紅書｜內地網民總結香港5大「不體面卻很賺錢」工作　網民鬧爆：越來越離譜

社會

發布時間： 23 小時前

最後更新： 22 小時前

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內地網民總結香港5大「不體面」卻很賺錢工作，網民鬧爆：越來越離譜。

近日，有中介公司職員在小紅書發文，總結5個「不體面卻很賺錢」的工作，更揚言每月工作10日，薪資高達6萬元令不少人心動，但不少網民斥責帖文內容為「假消息」，十分離譜。

小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量

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小紅書｜樓主總結香港5大「不體面卻很賺錢」工作

據該帖文介紹，「香港以其高薪酬而聞名，除需要高學歷的職位，如投資銀行家、醫生、律師和大學教授外，還有一些你可能想像不到的、看似不太體面的工作，實際上收入頗豐」。

隨後樓主便列舉了香港5個「不體面卻很賺錢」的工作：

  • 樹木修剪師：據她介紹，該職業每月只需工作10日，便可過得高達6萬元報酬。
  • 建築工人：她表示，建築工人這份工作看起來並不光鮮，但薪水卻非常可觀，日薪最高可達2,600元，每月工作20日，月收入可達5.2萬元。
  • 快遞員：她解釋道，收派員每周工作6日，底薪接近1.5萬元，每派發1個包裹可獲得3元佣金，每季度還有2,500元獎金及其他津貼，若每日派送10件包裹，月薪即可超2萬元。
  • 屠夫：她又指，屠夫行業人手短缺，該行業長期以來被貼上負面標籤，但收入卻相當不錯，月薪最高可達2萬元，平均每日工作10小時。
  • 保安員：她最後介紹稱，保安員平均月薪為1.7萬元，有良好晉升機會，成為保安主管後，平均月薪可至1.2萬元，且該職業工作較為輕鬆。

隨後，樓主留言補充一則名為「香港身份諮詢」的群組邀請鏈接。

查看該博主的個人專頁後發現，她的個人簡介寫明「香港永久居民、香港保險、香港身份、香港一站式」，帖文內容以「3,000元拿下香港優才」、「香港身份好處」、「香港各職業薪資」等為標題，料是為中介公司發布廣告，吸引內地網民選擇其公司業務。

小紅書｜網民批資訊不實：放假消息

帖文引起網民熱議，不少人被上述工作的待遇吸引，「樹木修剪師在哪里報名啊？」、「想去工作，中介靠譜嗎？」、「水電工報名」；但有人指責樓主對於工作「不體面」的表達，「任何合法工作都不會不體面，不是偷呃拐騙」、「只要掙錢沒什麼不體面」。

不過，不少香港網民指責樓主的訊息不實，「越來越離譜」、「唔好亂吹啦，放假消息」、「不要把最高薪的一小部分當作平均工資」、「現在好像不收勞工了，謹防被騙」、「佢中介，正常啦，做廣告」、「香港月薪兩萬就要用『高達』了嗎？」、「通常呢啲都係營銷號，漏路於表面，我可以話畀你知，通渠係其中一個行業」。

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