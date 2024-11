長壽秘訣｜64歲長壽專家分享養生秘訣　每日食5種食物生理年齡回春20年

▲ 美國一名長壽專家表示自己每天都會進食5種食物,成功令生理年齡「回春」20年。

【養生/長壽/延壽食物/營養】美國一名長壽專家Mark Hyman分享養生秘訣,表示自己每天都會進食5種食物,成功令生理年齡「回春」20年之餘,更能降低罹患慢性疾病的風險,延年益壽。

延壽食物|5種食物有助護腦延壽

據美國雜誌《財富》報道,今年64歲的Mark Hyman為美國功能醫學權威醫生,亦是長壽專家,著有暢銷書《 Young Forever: The Secrets to Living Your Longest, Healthiest Life》。他在書中提出,一般人可在某程度上控制自己衰老的速度,從而保證晚年生活品質,又在TikTok上載影片,表示自己每日進食以下5種食物,成功令生理年齡年輕20歲,更將這些食物形容為抗衰老的「藥物」。

1. 十字花科蔬菜

十字花科蔬菜包括西蘭花、抱子甘藍(椰菜仔)、羽衣甘藍及椰菜等,含有豐富的植化素、鎂、葉酸和纖維,能夠降低身體發炎及患癌風險,以及激活身體細胞幫助解毒、促進消化。Mark Hyman建議每日可吃1至2杯,每杯容量約240毫升。

2. 橄欖油

橄欖油含有單元不飽和脂肪及抗氧化劑,可降低患上慢性疾病及心臟病的風險,同時保護大腦及預防神經退化性疾病。Mark Hyman指,自己每天都會優先選用特級初榨橄欖油煮食,並表示「你需要確保自己攝取大量優質脂肪,而橄欖油是一個很好的途徑。」

3. 堅果

Mark Hyman指出,腰果、杏仁和合桃等堅果含有豐富礦物質、蛋白質及纖維,能夠降低罹患糖尿病的風險及延長壽命,且有助保持更長時間的活力。

此外,Blue Zones LLC的創辦人Dan Buettner亦曾進行一項以長壽人士飲食為中心的研究,結果發現堅果是長壽的關鍵,建議每天可以進食一把的份量。

4. 莓果類

Mark Hyman表示,莓果類含有大量抗氧化劑及植化素,有助保持腸道健康、對抗炎症,從而降低罹患心臟病和其他慢性病的風險。他建議市民可將莓果當成日常的提神零食,每天進食份量約為一把。

5. 綠茶

綠茶含有兒茶素及抗氧化劑,能夠保護大腦免受疾病侵害,減少身體氧化壓力,從而幫助人們延年益壽。

延壽食物|每天早上自製「健康老化奶昔」

除了上述5種食物外,Mark Hyman每天早上也會飲用一杯自製的「健康老化奶昔」,表示裡面含有豐富的植物營養、好脂肪和蛋白質,有助打造及維持肌肉。他指出:「隨著年齡增加,肌肉質量變得更重要,是健康長壽的關鍵要素。」

這杯奶昔的材料包括:

8至12安士的無糖堅果奶或種子奶,不含乳化劑或甜味劑

一把冷凍的莓果

30 克再生或有機飼養的山羊乳清

5 克(1 匙)肌酸

一包尿石素A(UA)

9 克益生元、益生菌和多酚混合物

1 茶匙蘑菇粉

他透露,自己會在每天早上完成30分鐘重訓之後,飲用這杯自製奶昔,並認為它有助啟動身體的「長壽開關」,又表示:「如果能繼續做自己喜歡做的事情,我想活到120歲,甚至150歲。」

更多相關報道:長壽秘訣|78歲長壽專家成功逆齡21歲 分享7種超延壽食物助防癌/護心/降血壓

延壽食物|7種超延壽食物

曾撰寫過多本有關長壽的著作、現年78歲的洛伊忍博士(Dr. Michael Roizen)曾受訪表示,儘管自己已78歲,但「生物年齡」卻只有57.6歲。儘管先天基因對人類壽命有很大關鍵作用,但他指透過進食健康食物,相信亦會對健康產生正面的影響,強調「你的選擇至關重要」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

洛伊忍博士指,這7種食物的延壽原因也很簡單,例如橄欖油具有抗炎和抗氧化特性,可讓人們降低死於心血管疾病、癌症的機率;三文魚和鱒魚富含維他命D、Omega-3脂肪酸,對心臟健康非常重要;而黑朱古力則可以降低血壓、膽固醇和心臟病相關風險。

另外,菇類含有麥角硫因(ergothioneine),賓州州立大學的研究人員稱之為「長壽維生素」,具有抗氧化和抗發炎作用。每週吃兩份牛油果,可以降低罹患冠狀動脈心臟病(coronary heart disease)和心血管疾病的風險。而食用花椰菜在內的十字花科蔬菜,可以降低罹癌風險,並預防其他慢性疾病。

同場加映:地中海飲食法餐單

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料來源:《財富》雜誌

