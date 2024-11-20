DSE｜內地教育中心為學生報考DSE遭拒　提司法覆核後稱大部分申請已獲批

▲ 內地教育中心為學生報考DSE遭拒。

【DSE / 中學文憑試 / 假學歷】有內地教育中心早前為數十名學生以自修生身份報考明年的香港中學文憑試（DSE）遭拒，該中心向高等法院提出司法覆核並獲批許可。該中心昨晚發聲明指，考評局已通過中心52名學生的報考申請，餘下10名學生的申請，料月底完成。

考評局回覆TOPick查詢時指，由於事件已進入司法程序，不便回應。該中心的聲明指，去年為27名學生報考DSE，並獲考試資格，今年9月再為62名學生報考明年的DSE時，被考評局要求提供省或市教育行政部門發出的國內普通高中學歷辦學許可資料，或提供同等教育程度的辦學證明。

DSE假學歷丨考評局稱設多重防偽特徵 將研電子化成績核證方案

▲ 考評局。（資料圖片）

DSE｜提出司法覆核申請

而中心提交英國高中學歷的辦學許可，以及深圳教育行政部門頒發的辦學許可，考評局初審只通過4名學生的報考申請。

中心認為，考評局有關自修生報考規則，以及其辦學主體和相關課程均沒有改變的情況下，額外要求提供普通高中辦學許可證明的做法不妥，故在11月7日向香港司法部門提出司法覆核申請。

中心稱，經與香港考評局的溝通，目前已接獲考評局律師團隊的函件，除首輪審核已或通過的4名學生，另有48名獲通過報考申請，餘下10名學生則需要提交的補充資料，預計在11月底全部完成。

DSE假學歷丨24名澳科大內地生經中介偽冒DSE假學歷 4人大學宿舍落網

假學歷｜20多人疑以假DSE成績報澳門科技大學 蔡若蓮：已報警處理

DSE︱考評局：中文寫作卷滿意離題少 英文口試多港式英語

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】