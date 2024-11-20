聖誕2024｜屯門時代廣場聖誕購物賞　消費滿額送香薰套裝+餐飲現金券

臨近聖誕又要做足充分準備，既要購買聖誕禮物，又要預訂聖誕大餐，屯門時代廣場推「繽紛聖誕賞」，消費滿額即有獎賞，包括餐飲現金券、精美香薰套裝及商戶購物現金券。

由即日起至12月31日期間，H•COINS會員於推廣期內，以即日電子消費滿指定金額，即可換領各種金額的商戶現金券組合，享受多買多賞的樂趣，最高可獲得接近$1,200的三重回贈！

值得一提的是，所有現金券不設最低消費金額，大家可以隨時在場內使用，即買即賺，讓消費更物超所值。

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「繽紛聖誕賞」獎賞詳情：

日期：即日至2024年 12 月 31 日或換完即止

參與商場：屯門時代廣場

換領地點：屯門時代廣場南翼 L3 禮賓部

參加辦法：H.COINS會員於恒基地產旗下屯門時代廣場以指定電子支付方式完成消費後，親臨消費之商場禮賓部，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根，並登記成為 H.COINS 會員，即可換領各種金額的商戶現金券組合。

獎賞1： 即日電子消費滿 HK$1,000（最多兩張收據*，其中一張必須為餐飲商戶收據），可獲價值 HK$30 老虎堂現金券 連 精美香薰禮品； 獎賞2： 即日電子消費滿 HK$3,500（最多三張收據*，其中一張必須為餐飲商戶收據），可獲價值 HK$350 牛摩現金券； 獎賞3： 即日電子消費滿 HK$6,500（最多四張收據*，其中一張必須為餐飲商戶收據），可獲價值 HK$500 一喜‧燒肉現金券連 HK$300 恒基旗下商場購物電子禮券；

所有獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

＊每張合資格的消費發票須滿 HK$100。

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