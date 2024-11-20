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梁家輝女兒｜細孖公佈懷孕明年誕混血B　梁家輝一年內兩度榮升外公

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/11/20 18:42

最後更新： 19 小時前

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梁家輝細女梁靜曦（Nikkie）公佈懷孕喜訊。

【梁家輝女兒/星二代/雙胞胎】娛圈囍事一單接一單！影帝梁家輝育有一對孖女，大孖梁穎晨今年9月喜誕小公主，剛於年初結婚的細孖梁靜曦今日於IG報喜造人成功，家輝哥一對孖女同步當母親。

梁家輝孖女｜一年內兩度榮升外公

今日細孖梁靜曦（Nikkie）趁著丈夫生日公佈佗B喜訊，她將BB超聲波照片和一堆夫婦合照拼貼一起，Nikkie寫道：「Mommy and Daddy can’t wait to meet you!!  #2025」，其後她於IG限時動態上載婚照兼以英語留言：「Happy Birthday & Anniversary to my Bestfriend，Bubby & Baby Daddy！」，相信小寶寶是送給丈夫的「最佳生日禮物」。

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梁家輝孖女｜大細孖前後出嫁

梁家輝一年內兩度嫁女，去年6月，大孖梁穎晨（Chloe）與拍拖9年的男友結婚，家輝哥8月宣傳電影《我愛你！》 時，自爆囍事將「Double上」。及至今年初，細孖梁靜曦（Nikkie）與任職金融的外籍男友結婚。

怎料梁家囍事連連，今年9月初大孖於社交媒體宣布誕女，梁家輝由外父榮升外公，當時大孖Chloe於社交網宣表示：「我們的小公主Skye兩周大了！這是瘋狂而疲憊的兩星期，我們仍在努力解決這個問題。但是我們非常愛你。你太可愛了，你很完美。」她晒出「小公主」腳仔相，肥嘟嘟好有肉地。

今日細女梁靜曦公佈懷孕，預產期為明年，梁家輝一年內兩度抱孫。

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梁家輝孖女｜雙胞胎會「心靈相通」？

梁家輝一對孖女無論打扮與氣質都好近似，估不到兩姊妹連結婚和生仔也神同步，難道雙胞胎真是「心靈相通」？

無論同卵或異卵雙胞胎，儘管他們是一起成長，兩人個性或氣質未必完全相同，對於不少人認為雙胞胎之間會「心靈感應」，根據《世界神秘現象》一書中所指，雙胞胎之所以會有心靈感應的情況發生，或許是他們之間的生物電接收器和釋放器同步「運行」之緣故，當其中一人的生物電作用器開始啟動時，另一人會在極短的時間內感受到，並且釋放出相同的生物電，從而產生雙胞胎於思想及行為上同步的現象。

至於雙胞胎具「心靈感應」的說法，醫學上仍在研究，至今未有足夠證據來證實雙胞胎能相互感應。

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童學園
校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

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