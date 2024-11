梁家輝女兒｜細孖公佈懷孕明年誕混血B　梁家輝一年內兩度榮升外公

▲ 梁家輝細女梁靜曦(Nikkie)公佈懷孕喜訊。

【梁家輝女兒/星二代/雙胞胎】娛圈囍事一單接一單!影帝梁家輝育有一對孖女,大孖梁穎晨今年9月喜誕小公主,剛於年初結婚的細孖梁靜曦今日於IG報喜造人成功,家輝哥一對孖女同步當母親。

梁家輝孖女|一年內兩度榮升外公

今日細孖梁靜曦(Nikkie)趁著丈夫生日公佈佗B喜訊,她將BB超聲波照片和一堆夫婦合照拼貼一起,Nikkie寫道:「Mommy and Daddy can’t wait to meet you!! #2025」,其後她於IG限時動態上載婚照兼以英語留言:「Happy Birthday & Anniversary to my Bestfriend,Bubby & Baby Daddy!」,相信小寶寶是送給丈夫的「最佳生日禮物」。

梁家輝孖女|大細孖前後出嫁

梁家輝一年內兩度嫁女,去年6月,大孖梁穎晨(Chloe)與拍拖9年的男友結婚,家輝哥8月宣傳電影《我愛你!》 時,自爆囍事將「Double上」。及至今年初,細孖梁靜曦(Nikkie)與任職金融的外籍男友結婚。

怎料梁家囍事連連,今年9月初大孖於社交媒體宣布誕女,梁家輝由外父榮升外公,當時大孖Chloe於社交網宣表示:「我們的小公主Skye兩周大了!這是瘋狂而疲憊的兩星期,我們仍在努力解決這個問題。但是我們非常愛你。你太可愛了,你很完美。」她晒出「小公主」腳仔相,肥嘟嘟好有肉地。

今日細女梁靜曦公佈懷孕,預產期為明年,梁家輝一年內兩度抱孫。

梁家輝孖女|雙胞胎會「心靈相通」?

梁家輝一對孖女無論打扮與氣質都好近似,估不到兩姊妹連結婚和生仔也神同步,難道雙胞胎真是「心靈相通」?

無論同卵或異卵雙胞胎,儘管他們是一起成長,兩人個性或氣質未必完全相同,對於不少人認為雙胞胎之間會「心靈感應」,根據《世界神秘現象》一書中所指,雙胞胎之所以會有心靈感應的情況發生,或許是他們之間的生物電接收器和釋放器同步「運行」之緣故,當其中一人的生物電作用器開始啟動時,另一人會在極短的時間內感受到,並且釋放出相同的生物電,從而產生雙胞胎於思想及行為上同步的現象。

至於雙胞胎具「心靈感應」的說法,醫學上仍在研究,至今未有足夠證據來證實雙胞胎能相互感應。

