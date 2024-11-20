全運會｜周日舉行全運會單車測試賽　本港賽區將實施「滾動式」封閉

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全運會公路單車測試賽將於星期日舉行，賽事將途經港珠澳大橋以及跨越珠海、香港及澳門三地，賽道全程230公里。

全運會統籌辦公室主任楊德強表示，當日港珠澳大橋西行，即由香港前往澳門或珠海，將於早上7時半至中午12時半，封閉5小時；至於東行，即由珠海或澳門前往香港，就會於早上9時至中午12時半封閉。經香港口岸往內地及澳門的巿民，要在早上6時30分前抵達香港口岸。有關服務直至中午12時半起陸續恢復。

比賽期間，港珠澳大橋將實施臨時管控措施，本港賽區涉及路面將實施「滾動式」封閉，大會將於迪士尼樂園設觀眾區，讓巿民觀賽。

楊德強表示，香港賽區相關道路，包括北大嶼山公路等進行「滾動式」封路、即是當車隊抵達有關路段前後才會作出管制。警方表示，預計前往巿區相關路段的車輛會較平日需時增加30分鐘，並估計會有4公里車龍，大會呼籲當日前往機場及迪士尼樂園的巿民及早規劃，並盡量使用港鐵迪士尼綫。

楊德強亦表示，正與香港電台商討為賽事進行網上直播，而希望在現場觀賽的市民，可以在迪士尼樂園附近路段觀賽，現場可容納數百人。

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