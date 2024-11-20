  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全運會｜周日舉行全運會單車測試賽　本港賽區將實施「滾動式」封閉

社會

發布時間： 2024/11/20 16:53

最後更新： 2024/11/20 20:08

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

(資料圖片)

全運會公路單車測試賽將於星期日舉行，賽事將途經港珠澳大橋以及跨越珠海、香港及澳門三地，賽道全程230公里。

全運會統籌辦公室主任楊德強表示，當日港珠澳大橋西行，即由香港前往澳門或珠海，將於早上7時半至中午12時半，封閉5小時；至於東行，即由珠海或澳門前往香港，就會於早上9時至中午12時半封閉。經香港口岸往內地及澳門的巿民，要在早上6時30分前抵達香港口岸。有關服務直至中午12時半起陸續恢復。

比賽期間，港珠澳大橋將實施臨時管控措施，本港賽區涉及路面將實施「滾動式」封閉，大會將於迪士尼樂園設觀眾區，讓巿民觀賽。

楊德強表示，香港賽區相關道路，包括北大嶼山公路等進行「滾動式」封路、即是當車隊抵達有關路段前後才會作出管制。警方表示，預計前往巿區相關路段的車輛會較平日需時增加30分鐘，並估計會有4公里車龍，大會呼籲當日前往機場及迪士尼樂園的巿民及早規劃，並盡量使用港鐵迪士尼綫。

楊德強亦表示，正與香港電台商討為賽事進行網上直播，而希望在現場觀賽的市民，可以在迪士尼樂園附近路段觀賽，現場可容納數百人。

童學園
校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留