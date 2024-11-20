雙子匯｜瀨戶內海蛋糕店URASAKI LAB進駐啟德崇光 朱古力紅莓口味限定登場

▲ URASAKI LAB進駐啟德崇光

The Twins雙子匯1期上周開幕，崇光啟德店率先開業，剛過去的周末吸引不少人流。

除22個首次進駐香港的知名品牌開設其首個品牌專櫃，崇光啟德店更擁有九龍東規模最大的美妝及護膚專區，提供逾110個品牌，並帶來最大型的童嬰專區Baby Mart，集合逾120個嬰兒用品及食品品牌，更設有集合逾90個玩具品牌及超過30個童嬰服裝品牌的兒童專區。

瀨戶內海蛋糕專門店「URASAKI LAB」位於1樓，日藉主廚壇上將所有芝士蛋糕升級為夾心版本，再次提升招牌的巴斯克芝士蛋糕的口感。期間限定款式還有朱古力紅莓巴斯克芝士蛋糕。

環球美食方面，即有在雙子匯登場還有香港御好燒及鐵板燒料OKOSTA、沖繩日本雪糕品牌YONNA YONNA Gelato、創新粵菜囍雲軒、Fufuland舒芙蕾專門店、日式火鍋店Washabu、鮨慶、UnME、Nisugu以及新泰東南亞餐廳等。

另外，1期的其他設施將陸續啟用，包括提供橫跨3個樓層，位於12樓、14樓及15樓的「食匯堂」帶來環球美食體驗的餐廳及食肆的「食匯堂」。

佔地25,000 平方英尺的多功能展覽空間「TT SITE」； 面積超過 19,185 平方英尺的空中花園及雕塑公園「Sky Koen」