聖誕好去處2024｜韓國人氣DINOTAENG登陸東薈城　6米高巨型冰屋/冰釣互動遊戲/獨家盲盒

▲ 由即日起至2025年1月1日。韓國人氣DINOTAENG登陸東薈城，設7大聖誕打卡位。

【韓國文創設計品牌/CLUB CG/Venchi/DINOTAENG/東薈城名店倉】今個冬日，東薈城名店倉聯乘韓國人氣品牌DINOTAENG ，由即日起舉辦「Marshville's Winter」聖誕活動，設7大打卡位，包括6米高巨型冰屋和4米高聖誕樹，還有冰釣互動遊戲，與大家共度佳日！

聖誕好去處｜韓國DINOTAENG登陸東薈城 必影6米高巨型冰屋

由即日起至2025年1月2日，東薈城名店倉聯乘韓國人氣品牌DINOTAENG，舉辦「Marshville's Winter」聖誕活動，設有7個主題打卡位，其中包括位於商場中庭的6米高巨型冰屋、地下門口處的4米聖誕樹等，冰屋內更有「冰釣尋寶」互動遊戲，可以體驗韓國冰釣鱒魚的樂趣，同時有機會贏取限定獎品！

「Marshville's Winter」7大打卡位

7大打卡位 位置 1.「BOBO 的甜蜜聖誕樹」 在東薈城名店倉地下，有4米高的「BOBO 的甜蜜聖誕樹」，樹上掛上可愛薑餅人的造型掛飾。 地下鄰近MLB (G01B號舖) 2.「繽紛雪橇大道」 在二樓天橋，抬頭就可以看到六位穿上冬日新裝的村民，包括QUOKKA、HATTY、FATTY、DAISY、BRIC、 GRU與MARSH，非常可愛！ 二樓天橋 3.「滑雪橇比賽」 二樓中庭廣場，就是巨型打卡位「冬日冰雪棉花糖村」入口，大家可以坐上門口旁的雪橇與GRU合照。 二樓中庭廣場 4.「堆雪人比賽」 棉花糖村入口的另一側，可以與HATTY一起加入挑戰堆雪人比賽。 5.「冰上小木橋」 棉花糖村中間，有3米長的「冰上小木橋具」 ，大家可以與FATTY一同釣魚！ 6.「極幻巨型冰屋」 再往前走，就是是6米高的巨型「極幻巨型冰屋」，左右兩旁分別是拿冰筒及釣魚棒的QUOKKA，和努力練習釣魚的BRIC。走進冰屋更可參加「冰釣尋寶」數碼互動遊戲，親身體驗韓國冰釣鱒魚的樂趣，更有機會贏取限定的神秘禮物和與DAISY合照。 7.「BOBO 頒獎台」 離開棉花塘村之前，記得走上對面的頒獎台，從BOBO手中接過象徵勝利的獎盃，記念勝利一刻。

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聖誕好去處｜全港首個DINOTAENG快閃店 全新主題盲盒+夾公仔機

除了一眾打卡位外，場內還設有全港首個「DINOTAENG快閃店」，分階段發售多款DINOTAENG精品，包括2024年全新冬日釣魚盲盒、毛公仔、陶瓷杯及洞洞鞋的鞋扣等。另外，店內「最萌夾夾樂」夾公仔機，CLUB CG會員憑指定積分即可換領5個夾公仔機代幣，夾走全新的DINOTAENG毛公仔！

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東薈城「Marshville's Winter」裝置詳情

日期：即日起至2025年1月2日

時間：11:00 - 22:00

地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋

「DINOTAENG快閃店」詳情

日期：即日起至2025年1月2日

時間：12:00 - 21:00

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

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