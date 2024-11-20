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殮房迷思︱《破·地獄》掀殮房神秘面紗　4大秘聞逐個拆：屍體會坐起？1情況下恐噴血

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/11/20 18:30

最後更新： 2024/11/21 11:38

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《破·地獄》掀殮房神秘面紗　4大秘聞逐個拆：屍體會坐起？1情況下恐噴血

【破地獄／殯儀／殮房／停屍間／生死輪回】近日《破·地獄》創票房神話，「生死」話題引起人們反思，同時也更讓人好奇殯儀行業内各種傳説。有殮房職員日前就分享有關屍體的4大秘聞，顛覆了網民想像。

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「人死後屍體會有什麼變化？」一直是人們好奇的話題。近日，英國倫敦一名停屍間技術員Emma Yates，就在社交平台分享她的經驗，破解了4大有關屍體的傳言。

1. 屍體永久僵硬？

不少人認為，人死後屍體就會一直呈現僵硬狀態，但Emma指出屍體不會永遠僵硬，甚至僵硬的狀態只會維持大約36小時，屍體就會恢復柔軟。她解釋，屍體的僵硬學名為「屍僵」，是肌肉內產生的化學變化所引起，因此只會維持短暫時間，並不是永久的。

2. 屍體的頭髮和指甲繼續生長？

一些詭異都市傳說指人在去世之後，會表現出一些類似活人的特點，例如頭髮和指甲會繼續變長。對此，Emma解釋這是一種誤解；所謂「頭髮和指甲變長」其實是錯覺，源於皮膚脫水後的視覺效果：

隨著水分流失，皮膚收縮，讓指甲和頭髮看起來像是「變長了」。

3. 屍體會坐起？

在一些恐怖電影中，不乏有屍體突然坐起的嚇人情節。但在現實中，Emma明確表示這現象是不可能發生的，原因是坐起的動作需要肌肉活動能量，而死者明顯已失去了這種能力。

Emma話鋒一轉又表示，雖然屍體不會坐起，但有些情況下，它們偶爾可能會「動一下」或發出聲音：

因為屍體内有氣體排出，觸動了某些部位；與超自然毫無關聯。

4. 1情況下恐會噴血

一般人都會覺得，人死後血液不再流動，屍體內的血液會完全凝固，但這其實並不正確。Emma解釋，人死後，血液會在重力作用下，集中到身體的最低處，形成「血液沉積」。若之後處理到這些部位，血液仍有機會噴湧而出，不像電影中會呈現屍體血液乾涸的狀態。

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具1種人格特質或能勝任

Emma又表示，停屍間技術員的工作是需要每天接觸屍體，甚至要從中挑出蠕動的小蟲，坦言這份工作並不適合膽小的人。不過，她認為「保持幽默感」會有助於面對這些工作上的挑戰：

尊重死者固然重要，但能用輕鬆的心態看待，也是繼續這份工作的動力。

儘管工作態度樂觀，但Emma也坦言，這份工作確實讓她對某些食物產生了「心理陰影」，例如乳酪和洋蔥。

同場加映：臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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