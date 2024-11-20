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精神健康｜機構推低密度心理支援　逾7成人抑鬱或焦慮徵狀改善

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2024/11/20 17:41

最後更新： 2024/11/20 23:50

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(受訪者提供)

精神健康機構香港心聆（Mind HK）表示，2022年開始推出「社區心活指南計劃」，以一對一會談為主的低密度心理支援，助他們舒緩情緒困擾。機構今年將此項服務推廣至成年人，其成效評估顯示，逾7成有抑鬱或焦慮徵狀的求助者在接受治療後情況明顯好轉；更有近6成半較嚴重求助者，在接受兩節或以上治療後復元。

香港心聆由iACT計劃開始至今培訓了127位「心理健康主任」，並已為共2791名有需要的人士提供免費的心理支援，未來將機構亦會繼續拓展計劃，冀能紓緩本港精神健康支援服務不足問題，令更多受情緒困擾者可及早獲得援助。

香港心聆自2022年起正式推出低密度心理支援服務 – 「社區心活指南計劃（iACT）」，培訓「心理健康主任」」為有輕微至中等抑鬱或焦慮徵狀人士提供評估及早期介入服務，即約6至8節的低密度心理支援，由香港心聆所培訓的心理健康主任均已接受約140小時的密集式培訓，並於9個月內完成至少120小時、受心理學家等專業人士監督的臨床實習，確保他們的服務質素。

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香港心聆在2023至2024年期間，首次培訓了30名專門為18至65歲成年人提供治療的「心理健康主任」。每位心理健康主任約跟進15至16位求助者(中位數)，平均輪候服務中位數時間為13日。

香港心聆與本地跨大學研究團隊，評估iACT計劃在2023年9月至2024年4月期間的服務成效。在服務期間，有493人位求助者接受心理評估，平均年齡為32.6歲，超過8成求助者均為女性。逾6成半求助者人士呈現臨床輕微至中等抑鬱徵狀，以及逾6成半求助者人士呈現臨床輕微至中等焦慮徵狀，269名求助者的抑鬱和焦慮徵狀已達臨床確診水平。超過八成人完成整個低密度心理治療，接近6成半在接受兩節或以上治療後復元，另有7成人的情緒症狀有顯著改善。

近年不少國家地區均採用「階梯支援模式」，按求助者的情緒困擾程度去決定提供不同密度的精神健康服務。香港心聆行政總裁凌悅雯表示，iACT計劃至今已培訓了127名心理健康主任，為有需要人士提供心理支援服務。我們會繼續擴展iACT計劃，期望至2026年可總共培訓至少180名心理健康主任。

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