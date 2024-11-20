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叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合8強　周殷廷保不失AK洪嘉豪被Foul

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2024/11/20 18:06

最後更新： 2024/11/20 18:06

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2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，將於明年1月1日舉行。

商台主辦《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日假亞洲國際博覽館舉行，「我最喜愛的男歌手」、「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的組合」3個獎項目前正進行投票。

商台在今天（11月21日）公布截至中午12時的最新8強走勢，如下：

「我最喜愛的男歌手」8強（排名依筆劃序）分別為張天賦（MC）、周殷廷（Yan Ting）、呂爵安（Edan）、林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、張敬軒及盧瀚霆（Anson Lo）。即之前在10強之內的江𤒹生（AK）及洪嘉豪暫時被Foul，

「我最喜愛的女歌手」方面，目前成功躋身8強（排名依筆劃序）的有李幸倪（Gin Lee）、陳凱詠（JACE）、邱彥筒（Marf）、梁嘉茵（Serrini）、何洛瑤（sica）、陳蕾、雲浩影及鄭秀文。

至於「我最喜愛的組合」，8強（排名依筆劃序）分別為COLLAR、Dear Jane、ERROR、JFYT、Lolly Talk、MIRROR、RubberBand及雷同二友。

叱咤樂壇流行榜2024丨公布我最喜愛男女歌手及組合十強名單　炎明熹未能再晉級

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