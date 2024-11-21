言語遲緩｜專家教憑3大症狀判斷言語發展遲緩　兒童常看影片可致大腦停頓思考

▲ 各位家長要多加留意小朋友有沒有言語發展遲緩的症狀！

【言語發展遲緩/言語治療師】養兒100歲長憂99，小朋友在不同階段，家長都有擔憂的地方，幼兒時期就會擔心他們的各項發展是否達標，尤其在言語發展方面，那麼是否遲說話就代表有言語發展遲緩呢？資深言語治療師Miss Ana指出，如果小朋友出現3大症狀，家長才需要多加留意！

▲ 資深言語治療師Miss Ana（越玲瓏攝）

謝惠貞（Miss Ana）擔任言語治療師逾10年，透過香港電台「社區參與廣播服務（CIBS）」，在2024年年初製作13集電台節目《BB保你大》，並擔任主持邀請不同範疇的專業人士，多方位向家長講解育兒教育知識。她指兒童的言語發展黃金期為0至6歲，如果確診言語發展遲緩 ，在這個歲數前介入得到適當治療，語言發展可能性就會愈大，所以要捉緊幼稚園階段。

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至於家長常擔心小朋友遲說話就代表發展遲緩，Miss Ana指家長先不用過份擔心，首先要留意小朋友是否有以下3大症狀，如果有的話，就要帶小朋友見言語治療師尋求專業幫助。

言語發展遲緩症狀｜1.理解能力

Miss Ana指出，在幼兒1歲左右，家長開始緊張他們會先叫「爸爸」還是「媽媽」，Miss Ana表示，其實在小朋友約1歲的時候，應先留意他們的理解能力，例如1歲左右應該要理解10個詞彙，她說：「10個詞彙包括最接近的人，爸爸、媽媽、公公、婆婆，經常會用的奶樽，浴盆之類，理解到的意思，即是問他『媽媽呢？』他能理解到你的意思。」

到了約1歲半左右，又到另一個里程碑，理解能力會去到50個詞彙，如果這時候還是很多東西不理解，只懂爸爸媽媽，可以找專業人士幫忙。

言語發展遲緩症狀｜2.口腔肌肉能力

大多數小朋友到1歲左右就會離乳或戒奶，食固體食物，Miss Ana表示：「如果很多東西都咬不到，某種質感不喜歡，例如喜歡吃飯，不喜歡吃麵包，已經是一個問題。」她指口腔肌肉很影響小朋友說話能力：「現在我們說話可以講得流暢，其實我們嘴巴動得很快，小朋友未懂說話的時候，就從吃東西方面可以反映出來，如果小朋友吃固體要處理很久才能吞下，就要多練習口腔肌肉，這樣講說話會快點和清晰點。」

但Miss Ana再指出，不要以為愈早給小朋友吃固體食物，就不會有口腔肌肉發展遲緩問題：「例如6個月大給他們咬雞脾，本身口腔肌肉發展遲緩的小朋友，他也會咬不到，因是先天的。」

言語發展遲緩症狀｜3.社交能力

Miss Ana表示，自閉症小朋友最顯現的特徵，就是小朋友社交能力很弱，這也會影響言語發展，但年紀這麼小可以怎樣看得出？就是社交感力，例如媽媽跟他說話，他完全沒有看媽媽眼睛，又或者媽媽指向一樣東西，他不會看過去，這就要多加留意。

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言語發展遲緩｜經常看影片可致大腦停頓思考

很多父母因為工作忙碌未能時刻照顧小朋友，難免會給他們「電子奶嘴」，例如上YouTube看影片，Miss Ana坦言，小朋友經常看影片，的確會降低言語能力，尤其是一些聲畫不一的影片，她說：「坊間一些唱歌影片，畫面閃得很快的時候，字畫不同步，其實他們學不到語言，例如唱巴士，但畫面是BB跳舞，其實聲畫吻合不到，又例如就算畫面同步，但兩秒就完了，小朋友也吸收不到。」她解釋為何這類影片會影響小朋友語言發展：

因為他吸引不到之餘，大腦會停頓，望住螢幕不用思考，只是單向輸入，定格看畫面。

這樣說來，小朋友是否不能看影片？Miss Ana表示可以看，但要慎選，要選一些相向的節目，她表示：「選擇真人影片，他們問小朋友問題，會停兩三秒，小朋友回答後，再講『Good Job』，這些有互動的節目就可以看。」

她又指出小朋友最好是由家長陪同一起觀看，當小朋友不懂回答問題，家長可從旁輔助，這個過程中，小朋友就能學到對答，反而對語言發展有幫助。

同場加映：7大自閉症常見症狀









































香港電台「社區參與廣播服務」接受申請

此外，Miss Ana過往參加的「社區參與廣播服務」（CIBS）是由香港電台撥出部分廣播時段，提供平台予社區、非政府機構、弱勢社群，以及少數族裔人士參與廣播，製作電台節目，並提供製作資助，讓他們分享社群故事和文化，帶來廣泛的社會增益。

新一期（第 49、50 季節目）現正接受申請，申請者可申請製作每集一小時或半小時節目，共 13集。節目主題包括︰高齡化社會、環境、少數族裔及自選題目。

截止日期：2024年11月28日（星期四）

預約諮詢／申請詳請︰香港電台CIBS網站

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