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香港好去處｜DX設計館下月正式對外開放　日本藝術家藤崎琢磨與本地新晉設計師聯乘 　進駐「快閃館」

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2024/11/20 18:55

最後更新： 2024/11/20 18:56

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深水埗即將添加新氣息！由香港設計中心負責營運的DX設計館，將於12月4日正式對公眾開放。DX設計館將會設有多個展覽廳和空間，舉辦不同的活動和展覽；亦設有「快閃館」，為新晉設計人才提供實體平台，發布及推廣他們時裝產品，其中打響頭炮的就會有來自日本東京的Takuma Fujisaki（藤崎琢磨），與香港設計中心「設計創業培育計劃」和「時裝創業培育計劃」新一代設計師的聯乘合作。

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座落於深水埗通州街280號的DX設計館，由地下至四樓佔地共5層，總面積達3,600平方米，其中四樓將會作為香港設計中心的總部，地下至三樓就會劃分成不同區域，用作舉行演講、展覽、工作坊等各式設計相關活動。

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香港設計中心主席嚴志明表示，希望藉著DX設計館，讓大眾和各行各業，更理解何謂「設計」，「設計所指的範疇其實很廣闊，所有事物、事情其實都是經過設計的。」所以他認為，DX設計館除了成為一個平台讓設計師展示作品，就是最佳的地方用作提升大眾對設計的認知。同時，他也盼望能藉此促進業界交流，激發更多創意與合作機會。

香港設計中心主席嚴志明表示，希望藉著DX設計館，讓大眾和各行各業，更理解何謂「設計」（曾曉汶攝）

所以DX設計館除了有展覽廳外，亦特設一個名為「快閃館（The Fashion-Pop）」的區域，旨在讓本地年輕時裝設計師展示作品，以及策劃時裝零售體驗。而在快閃館打響頭炮的就有來自日本東京的藝術家Takuma Fujisaki（藤崎琢磨），他將會與香港設計中心「設計創業培育計劃」和「時裝創業培育計劃」新一代設計師，進行聯乘合作，並會在12月7日至2025年3月6日期間，擺放作品。負責此項目的香港設計中心署理副行政總裁陳昌琪就表示，希望在具知名度的日本藝術家帶領下，可吸引更多人留意本地設計師作品。

除此之外，香港設計中心對公眾開放後，亦會舉辦一系列的活動，當中包括：

類別設計活動舉辦日期
常規展覽香港設計生態2024年12月3日開始
設計交流活動大灣區創意雙周2024年12月3日至16日
沉浸式體驗2024年12月3日至2025年2月28日
設計展覽亞洲設計脈沖2024年12月3日至2025年6月30日
創意裝置變形記2024年12月3日至2025年4月30日
時尚展示Takuma Fujisaki’s Mogols: A Hong Kong Fashion Collaboration with FIP & DIP2024年12月7日至2025年3月6日

設計營商周同期舉行　50位創意＋商業領袖來港分享

與此同時，由香港設計中心主辦的設計營商周2024，亦將於12月2日至7日舉行。當中設計營商周2024峰會，將於12月4日至6日在香港會議展覽中心舉行。屆時將有50位來自不同界別的創意領袖、企業家和決策者分享設計創新等心得，當中包括法國對外文化教育局主席兼法國文化外交大使阮賓伊娃、參與Google項目的英國Heatherwick Studio創辦人及設計總監Thomas Heatherwick、Louis Vuitton North Asia店舖策劃副總裁Dak Coutts等。

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