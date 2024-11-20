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預設醫療指示｜立法會三讀通過草案　議員引《破·地獄》形容是「到站落車」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2024/11/20 18:36

最後更新： 2024/11/21 01:11

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立法會今日三讀通過《維持生命治療的預作決定條例草案》。（資料圖片）

立法會今日在大部分議員舉手下，三讀通過有關「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的《維持生命治療的預作決定條例草案》，多名議員發言支持草案，亦有議員以最近大熱的電影《破·地獄》為例，認為要尊重病人的意願。

草案列出三個情況，分別是「末期疾病」、「持續植物人狀況或陷入不可逆轉的昏迷」及「患上其他晚期不可逆轉的壽命受限疾病」，讓簽署者決定在這三種情況下，是否做心肺復甦術及維持生命治療。簽署聲明時須由兩名見證人在場，其中一人須為注冊醫生。

工聯會立法會議員黃國發言支持草案，他認為病人家屬未必了解病人對如何走最後一程的意願，即使了解亦未必會跟從。他引用電影《破·地獄》提及的比喻指，

「預設醫療指示」並非安樂死，而是人的生命去到盡頭，車已經到站，為免除病人繼續承受不必要的痛苦，尊重病人的意願，亦保障醫生可以按照病人的指示，畀病人順利安詳落車，走向另一個世界。

選委界議員陳凱欣表示，在醫療、護理領域中，病人的尊嚴是核心價值之一，修例尊重了病人意願和需要，同時保障了醫護人員，有助他們在前線執行職務時，可以安心地遵從病人意願去做。

民建聯議員陳永光期望當局能掌握私人市場的醫生擔當見證人的意欲，積極協助市民在有需要時訂立指示。他又說，港大一項調查顯示市民對訂立「預設醫療指示」的認知貧乏，建議當局加强推廣。

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