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破·地獄丨關智斌送嫁妝任Michelle揀　衛詩雅自爆與未婚夫周祉安浪漫生活點滴

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2024/11/20 19:02

最後更新： 2024/11/21 09:25

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熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

關智斌豪言任衛詩雅揀嫁妝。

【衛詩雅 / 周祉安 / 破·地獄 / 關智斌】衛詩雅（Michelle）近日除密密為叫好叫座的電影《破·地獄》四出宣傳、謝票，將於明年2月結婚的她同時亦忙於籌備婚禮，早前她已試過婚紗、裙褂及婚宴菜式，日前便孖住關智斌（Kenny）到英皇珠寶試首飾。

二人身為婚嫁系列的全新代言人，作為師兄的Kenny表示要送上小禮物，更豪言：「揀啦！」Michelle純時心花怒放。

破·地獄丨黃子華新片創下香港電影有史以來9項紀錄　衛詩雅歸功台前幕後及觀眾支持

衛詩雅與關智斌試首飾。

衛詩雅結婚丨Michelle未婚夫超浪漫

二人在店舖邊選購首飾邊傾偈，Kenny問Michelle她的準老公周祉安醫生有沒有送過禮物給她時，Michelle表示沒有，不過卻有比送禮物更浪漫的事，「佢送俾我嘅禮物係好有心思，佢會自己作詩。我講真㗎！佢作英文詩，我睇唔明，又要翻譯又唔知佢寫乜，哈哈。佢開始get到我唔識，就轉咗寫中文，但係寫中文我都唔明，哈哈。」

在旁Kenny大叫浪漫，又問：「你覺得佢對你做過最浪漫嘅嘢係乜嘢？」Michelle即一副冧樣道：「佢完全唔識剪片，我覺得最勁係佢會特登剪片俾我，每日剪一條好短嘅，有啲英文、有啲中文咁樣寫落去。」

隨後畫風一轉，Michelle分享了一件趣事，「有一年生日，佢送咗一個好大嘅盒俾我，你以為係嗰啲唔知乜嘢包包啦，我開心揭開，係一架Lego車。我唔明點解送一架Lego車俾我，我個表情真係控制唔到，一揭開我本來係笑住，仲要係一架唔知乜嘢嘅跑車，如果係送我揸緊嗰個型號我都明，我笑住問：『點解？』佢話：『冇呀，我好鍾意呢架Lego車，想你幫我砌，所以送俾你』。」二人即笑翻天。

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衛詩雅結婚丨自爆「love language」

隨後，Kenny又問他們二人有否love language？Michelle指自己每次見到周醫生時，都會主動「攬住佢」，「我係嗰啲好陽光，佢冇我咁正能量，所以我見到佢我就會攬住佢。我同佢講有研究顯示情侶攬8秒，身體就會分泌一樣嘢令你開心，我就會咁樣攬住佢，呢個係我嘅love language 。」

Kenny解說love language的重要性，Michelle即笑說Kenny十足婚前諮詢專家。

二人由金器揀到珍珠，Michelle將揀出來的首飾全都戴上身，不捨得除下，Kenny說：「我已經好多錢，亦都想再搵多啲錢。」Michelle即打蛇隨棍上，「咁我可以揀份大啲嘅結婚禮物。」Kenny即大笑：「揀啦！」

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