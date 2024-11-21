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坎坷人生｜29歲抗癌網紅離世彌留時掙扎留3字  最大願望陪嫲嫲撐起全家

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/11/21 11:30

最後更新： 23 小時前

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【癌症／腎癌／離世】內地29歲抗癌網紅「一隻羊吖」日前不敵癌魔離世，其弟於帳號布公死訊時指家姐到生命最後仍感到不甘心，遺憾未能完成她的遺願帶她回家，令不少網民都極為心酸。

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Sick問識答
Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

綜合內媒報道，廣州29歲抖音平台博主「一只羊吖（加油中）」2023年9月8日發布第一條影片，分享自己對抗末期腎癌的經歷，期間她曾透露辛酸身世，自幼父親早逝、母親受打擊後患上精神病，而她的妹妹亦患有智力問題，導致一家生計全由她與年老的嫲嫲獨力支撐。

自幼希望盡快打工賺錢幫助嫲嫲改善家庭，惟某日工作時她感到腰痛，不久後更出現血尿問題，求醫後不幸確診腎癌且已出現擴散，需要盡快切除左腎。初聞壞消息，她雖然大受打擊，但仍不敢告訴家人，心中只有一個信念：「奶奶（嫲嫲）還沒享福，我也不能放棄！」獨自進行手術後，她開始了一連串痛苦治療，開始暴瘦、頭髮脫落，但由於醫藥費高昂，無奈下她仍要強撐身體回公司上班。

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坎坷人生｜為嫲嫲努力抗癌 彌留之際留字嘆：不甘心

不久後，妹妹又不幸查出癌症開始接受治療，事主看著嫲嫲一人支撐整個家庭，一直為自己打氣：「為了奶奶，我也得好起來！」可惜她的病情一直未見好轉，體重不停下跌、身體開始出現不同併發症，之後亦無奈辭職，但為了不讓嫲嫲太辛苦，身體好轉時她便會幫忙做事。

今年8月30日，她曾透露自己想爭取更多時間陪伴家人，嘆問：「一家人甚麼時候才能平平安安的呢？」雖然病情嚴重，但她仍一直堅強抗病，直到上周日（17日）事主身體極度虛弱，終於開始入院治療，並於昨日（19日）由弟弟公布死訊：

姊姊對不起你，沒能和你一起戰勝病魔，也未能完成你最後的遺願，送你回家。到生命最後還要堅持不甘心。願你在天堂沒有疾病、沒有痛苦。一路好走姐姐，下輩子還做你弟弟。

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坎坷人生｜網民：希望另一個世界再無痛苦

發布中影片見事主彌留時掙扎寫下「叫他來，我不行了」、「不甘心」、「我想走」，影片最後，她握著弟弟的手仍掙扎著想張開眼，畫面令人心痛。

而事主置頂一條影片曾留言指：「人間再美好，下輩子也不來了，這輩子所有的苦我收了，上輩子所有的債我還了。」不少關注她消息的網民，得悉死訊後都感到非常心痛，嘆指事主一家命運坎坷，祝願她：希望另一個世界再無痛苦。

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坎坷人生｜出現3大症狀 病情恐屬晚期

本港泌尿外科專科醫生林沛泓曾分享指，腎癌雖然並非本港十大常見癌症，不過近年的病發率有上升趨勢，新症數目由2011年的545宗增至2020年的843宗，10年內升幅逾5成，實在不容忽視。他表示，大部分腎癌患者初期沒有明顯病徵，一旦出現血尿、腰痛或腰部摸到腫塊等徵狀時，大多屬晚期及已擴散，治療難度大增。隨着市民對個人健康的意識增加，並定期進行身體檢查，不少腎癌個案能在早期被發現，有助提高治癒率。

至於腎癌成因，他指出目前醫學界尚未清楚，但以下6大因素可增加腎癌風險：

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資料來源：一只羊吖（加油中）

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