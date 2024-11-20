無綫台慶丨廖駿雄兒子廖家爵猛料背景曝光獲獎不靠父蔭　爺爺是鄉紳獲小學命名紀念

▲ 著名甘草廖駿雄兒子廖家爵，於TVB台慶夜獲獎時爆喊。

【廖家爵/廖駿雄】今年無綫台慶特設催淚環節「值得被看見的凡星」，47位新晉藝員合唱《凡星》，當中已故著名甘草廖駿雄兒子廖家爵獲頒「全台力撐潛質男藝人」獎，於台上淚崩多謝亡父，此位「靚仔星二代」背景超猛。

昨晚（11月19日），譚俊彥和張振朗頒發「全台力撐潛質男、女藝人」獎，分別由廖家爵及曾文心奪得，譚俊彥介紹廖家爵出場時，憶述今年3月跟對方拍攝劇集《麻雀樂團》時，他要上演「面對父親彌留之際」的戲碼。

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廖駿雄兒子丨台上感謝亡父變喊包

譚俊彥說：「佢嗰日演得好好，佢話佢爸爸真係病咗，佢真係就嚟唔得，但佢好敬業完成每個鏡頭，我想介紹佢，廖家爵，大個仔唔好喊。」

今年5月廖駿雄因病離世，昨晚廖家爵淚流滿面多謝亡父，他帶淚說：「多謝公司畀呢個獎我，媽，喺呢度我攞第一個獎，老竇你𠵱家唔喺度，但我知你會睇到。」其後譚俊彥跟廖家爵擁抱，場面感動。

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廖駿雄兒子丨不靠父蔚終獲賞識

甘草演員廖駿雄活躍於80年代電視圈，演出過多部劇集包括《天龍八部》等，當中代表作為《天師執位》中飾演「大粒癦」一角，廖駿雄育有一對子女，兒子廖家爵（Kelvin）未有倚靠父蔭，反而自食其力由低做起。

廖家爵於2019年參加TVB藝員訓練班，演出過《踩過界 II》、《把關者們》、《破毒強人》以及《愛．回家之開心速遞》等劇集，於《開心速遞》飾演變態鄰居，另於《隱形戰隊》飾演恐怖份子，獲讚演技不俗。

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廖駿雄兒子丨廖氏家族背景猛

除了星二代身份，廖家爵家族背景超猛，父親廖駿雄早年於上水長大，是香港四大家族─廖氏家族後人，另外廖家爵的祖父廖潤琛是前上水鄉村長及新界鄉議局前第一副主席，祖父更曾獲英女皇授勳成為香港太平紳士。

此外廖家爵的表伯為演員傅聲，另一位表伯即是有「金王」之稱，第四十五屆香港金銀業貿易場理事長的張德熙。

▲ 鳳溪廖潤琛紀念學校為粉嶺區一所政府資助小學。（取自小學概覽2024）

另外，為了紀念廖家爵的祖父廖潤琛，鳳溪廖潤琛紀念學校以其名字來命名，連上水的龍琛路是為紀念廖潤琛和張人龍（傅聲爸爸）而命名，足見其家族地位超然。

鳳溪廖潤琛紀念學校於1990年創立，校舍座落於粉嶺華明邨，是鳳溪公立學校(慈善法團)屬下的一所政府資助小學。

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