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養生陷阱｜藥劑師自揭「絕對不吃」3類保健品　一款隨時糖分超標及中毒

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 24 小時前

最後更新： 24 小時前

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英國一名藥劑師拍片列出3類自己「絕對不吃」的保健品，其中1款隨時有可能導致糖分超標及中毒。

【藥劑師／保健品／營養補充劑／營養素】不少都市人有服用保健品、補充營養劑的習慣，不過英國就有藥劑師拍片，列出3類自己「絕對不會吃」的產品，並拆解箇中原因，指出其中一種，隨時有可能導致糖分超標及中毒。

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綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報道，英國藥劑師兼護膚及保健品牌Pharmacist Beauty創辦人Amina Khan早前在Instagram及Tiktok等社交平台上載影片，分享她「絕對不會吃」的3種保健食品，並表示「你可能會對其中的大多數感到驚訝。」

養生陷阱｜藥劑師列3類「絕對不吃」保健品

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1. 維他命軟糖

Amina Khan指出，維他命軟糖基本上就是糖果藥丸，直言「你還不如直接去吃糖。」這類產品通常都充滿糖分及填料成分，除了容易過度食用，更有機會引起礦物質中毒。

內布拉斯加醫學中心（Nebraska Medicine）曾在報告中提到，每粒維他命軟糖通常含有3至5克的糖分，且維他命含量比傳統的綜合維他命更少。食用維他命軟糖很容易令糖分攝取超出每日建議份量，並可能導致維他命 A、D、E 和 K 等達到中毒水平。

Amina就建議成人直接選擇服用傳統膠囊或者錠劑，兒童則可以選擇使用液體或噴劑。

2. 綜合維他命

不少人都會服用綜合維他命，以求一次過攝取多種營養素，但Amina Khan就提醒：「這些產品裡面甚麼都有，但每種營養素的劑量都非常低，幾乎不會對人體產生影響。而且人類也不需要綜合維他命中的所有維他命。」

過去曾有一些研究人員表示，購買綜合維他命是浪費金錢，根本沒有證據表明這類產品可以降低患上心臟病、癌症或過早死亡的風險。但也有一些例外，例如孕婦和營養不良的人士便有可能受益於綜合維他命，不過在大多數情況下，醫生建議只需均衡飲食，即可獲得充足營養。

3. 頭髮、皮膚及指甲保健品

報道指出，一款標榜針對「頭髮、皮膚和指甲健康」的保健食品因為美國真人騷家族Kardashian的宣傳及社交平台的廣告而在近年爆紅，但Amina Khan就質疑「這種產品的重點是甚麼？頭髮、皮膚還是指甲？」

她指出，這類產品中最重要的營養素含量通常都低到無法產生任何效果，相較之下會更建議市民選擇「專門針對特定健康問題」的單一產品，可能更加有效。

更多相關報道：營養補充品｜3種常見保健品易吃錯恐致血管鈣化　藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身

營養補充品｜營養補充品3大服用禁忌

來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

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同場加映：保健食品正確服用時間表

台灣營養師高敏敏早前表示，胡亂服用保健食品，會無法充分發揮效用其營養價值，變相浪費時間和金錢。故此，她建議民眾可參考以下時間表，服食相應的保健食品。

  • 空腹吃：飯前至少1小時以上，或是飯後至少2小時以上
  • 跟餐（飯前）或飯後吃：前者是吃完保健食品立刻吃飯，後者是飯後1小時內進食
  • 睡前可吃：睡前30分鐘內服食

 

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資料來源：《紐約郵報》、《每日郵報》、Instagram@aminathepharmacist

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