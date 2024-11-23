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私家車｜九龍灣私家車駛上行人路引途人側目　網民：依家好多「任我行」

社會

發布時間： 12 小時前

最後更新： 11 小時前

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私家車駛上行人路引途人側目，網民：依家好多「任我行」。

行人路上驚現不速之客。有網民於Facebook「香港交通及突發事故」群組上傳影片，指18日下午，一輛白色私家車駛入九龍灣常悅道行人路，引一眾途人圍觀，網民指責其危險駕駛。

自私泊車｜Benz霸道泊上人行路　途人被迫繞道行

私家車｜一私家車駛上行人路　途人被阻通行

據樓主介紹，11月18日下午4時45分左右，九龍灣常悅道與宏照道交匯的十字路口處，一輛白色私家車駛入「建造業零碳天地公園」前的行人路。

據第一段影片可見，私家車停泊在行人路上，整車佔用行人路，途人只好繞過行走，有三名途人站在私家車旁，疑向車主指路令其離開行人路，影片畫外音一女子表示「有架車闖上來，唔知係咩事」。

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私家車｜私家車於行人路上行駛約10米

第二段影片顯示，私家車在行人路上停留片刻後，向右邊行人路行駛約10米左右，隨後靠右駛入車道離開，影片畫外音有女子見狀十分驚訝，「唔知佢知唔知揸車㗎，無端端喺十字路口剷上行人路」、「哇，你睇吓有冇搞錯啊」、「係咪有病啊」。

畫面中，行人路及公園中途人眾多，見私家車此舉紛紛側目，不少人被其阻擋通行。

私家車｜網民批車主危險駕駛

此事引起網民熱議，指責車主行為危險，「危險駕駛！」、「好彩無撞到人」、「有片見晒車牌，網絡公安識做喇」、「唔知點解，而家好多任我行」、「報復社會？」、「唔使報東張，報警可以喇」，還有網民揶揄車組「好小事，泊車最重要係方便自己」、「唔使兜路行，就咁踩上去，直行直過」。

的士司機｜的士車門敞開繼續行駛　乘客提醒仍不停下來

私家車司機｜私家車司機疑邊開車邊玩手機　車玻璃貼標識被網友批：累人累物

車Cam｜寶馬山Tesla逆線行駛兼剷上行人路　網民怒斥﹕應該一世停牌

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