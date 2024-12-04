幼稚園面試｜培僑幼稚園雙語教育從遊戲中學習打好基礎　校長親述面試哭不影響分數

▲ 培僑幼稚園雙語教育從遊戲中學習打好基礎，校長親述面試哭不影響分數。

【培僑國際幼稚園/私立幼稚園/幼稚園面試題目】家長為小朋友選幼稚園，都希望能直升小學部，免卻再次選校的煩惱！培僑國際幼稚園暨幼兒園作為培僑教育機構的一部分，致力於栽培孩子成為獨立、積極且具有國際視野的小幼苗。每年超過半數的畢業生能夠直升小學部，無疑是為孩子打下紮實知識基礎的理想選擇。

▲ 培僑國際幼稚園暨幼兒園是沙田區熱門幼稚園。（學校提供相片）

培僑國際幼稚園面試｜以幼兒為本的教育理念

培僑國際幼稚園暨幼兒園重視雙語教育、探究式學習和全人教育，旨在幫助幼兒從小建立堅實的知識基礎，並培養多元智能。校長葉淑娟表示，幼教課程中最重要的是培養幼兒主動學習的精神，並結合美國啟發潛能教育（Invitational Education）的理念，深信每位孩子都有能力、有價值，並能承擔責任，成為品德兼備、具備國際視野的公民。

培僑國際幼稚園面試｜家長要調適正面心態

葉校長提醒家長，面試時應避免對小朋友施加無形壓力，甚至恐嚇他們必須表現得怎樣。她建議家長可以將面試描述為「去幼稚園玩」的活動，讓孩子在輕鬆的氛圍中參加。對於面試過程中哭泣的情況，葉校長表示不必擔心，「我們認為哭泣不會影響面試結果，反而如果小朋友能在哭泣中仍然遵從老師的指示，這是值得欣賞和鼓勵的。」

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培僑國際幼稚園面試｜面試考既有知識

培僑國際幼稚園每年11月前開始面試，面試形式與其他學校略有不同。葉校長表示，對於兩歲班的幼兒，學校會邀請家長陪同小朋友一起玩遊戲，並在遊戲後個別面見家長，了解他們對學校的期望。而K1面試則通過觀察小朋友的小肌肉發展、講故事及辨識物件等方式進行。葉校長指出，小朋友面試時年紀尚小，主要是觀察他們的適齡知識。

在K1面試中，葉校長指出會考察兩歲至三歲幼兒的基本知識，例如顏色認知和簡單的數學概念，還有一些簡單的英文問題，如「What's your name?」、「Do you like food?」等。此外，還會測試小朋友的手眼協調能力，例如用夾子夾合桃，這些都是日常生活中可以體驗到的知識。葉校長建議家長們放鬆心情，給孩子一個愉快的面試體驗，讓他們在輕鬆的環境中展現自我。

培僑國際幼稚園面試題：

顏色認知

簡單數學概念

簡單英文問題：What's your name? Do you like food?

手眼協調能力：夾子夾合桃

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培僑國際幼稚園​​​​​​​面試｜培僑國際幼稚園學費

幼兒 3-4 歲 低班 4-5 歲 高班 5-6 歲 上午班 $63,800(11)-$67,100(11) $63,800(11)-$67,100(11) $63,800(11)-$67,100(11) 下午班 $63,800(11)-$67,100(11) $63,800(11)-$67,100(11) $63,800(11)-$67,100(11) 全日班 0 0 0

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