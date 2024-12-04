  • 22°C
香港時間：2024124日 (三) 21:19

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幼稚園面試｜培僑幼稚園雙語教育從遊戲中學習打好基礎　校長親述面試哭不影響分數

升學教育

撰文： TOPick 教育組

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

培僑幼稚園雙語教育從遊戲中學習打好基礎，校長親述面試哭不影響分數。

【培僑國際幼稚園/私立幼稚園/幼稚園面試題目】家長為小朋友選幼稚園，都希望能直升小學部，免卻再次選校的煩惱！培僑國際幼稚園暨幼兒園作為培僑教育機構的一部分，致力於栽培孩子成為獨立、積極且具有國際視野的小幼苗。每年超過半數的畢業生能夠直升小學部，無疑是為孩子打下紮實知識基礎的理想選擇。

培僑國際幼稚園暨幼兒園是沙田區熱門幼稚園。（學校提供相片）

培僑國際幼稚園面試｜以幼兒為本的教育理念

培僑國際幼稚園暨幼兒園重視雙語教育、探究式學習和全人教育，旨在幫助幼兒從小建立堅實的知識基礎，並培養多元智能。校長葉淑娟表示，幼教課程中最重要的是培養幼兒主動學習的精神，並結合美國啟發潛能教育（Invitational Education）的理念，深信每位孩子都有能力、有價值，並能承擔責任，成為品德兼備、具備國際視野的公民。

培僑國際幼稚園面試｜家長要調適正面心態

葉校長提醒家長，面試時應避免對小朋友施加無形壓力，甚至恐嚇他們必須表現得怎樣。她建議家長可以將面試描述為「去幼稚園玩」的活動，讓孩子在輕鬆的氛圍中參加。對於面試過程中哭泣的情況，葉校長表示不必擔心，「我們認為哭泣不會影響面試結果，反而如果小朋友能在哭泣中仍然遵從老師的指示，這是值得欣賞和鼓勵的。」

點擊圖片放大
+4
+3

培僑國際幼稚園面試｜面試考既有知識

培僑國際幼稚園每年11月前開始面試，面試形式與其他學校略有不同。葉校長表示，對於兩歲班的幼兒，學校會邀請家長陪同小朋友一起玩遊戲，並在遊戲後個別面見家長，了解他們對學校的期望。而K1面試則通過觀察小朋友的小肌肉發展、講故事及辨識物件等方式進行。葉校長指出，小朋友面試時年紀尚小，主要是觀察他們的適齡知識。

在K1面試中，葉校長指出會考察兩歲至三歲幼兒的基本知識，例如顏色認知和簡單的數學概念，還有一些簡單的英文問題，如「What's your name?」、「Do you like food?」等。此外，還會測試小朋友的手眼協調能力，例如用夾子夾合桃，這些都是日常生活中可以體驗到的知識。葉校長建議家長們放鬆心情，給孩子一個愉快的面試體驗，讓他們在輕鬆的環境中展現自我。

培僑國際幼稚園面試題：

  • 顏色認知
  • 簡單數學概念
  • 簡單英文問題：What's your name? Do you like food?
  • 手眼協調能力：夾子夾合桃

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

培僑國際幼稚園​​​​​​​面試｜培僑國際幼稚園學費

 幼兒 3-4 歲低班 4-5 歲高班 5-6 歲
上午班$63,800(11)-$67,100(11)$63,800(11)-$67,100(11)$63,800(11)-$67,100(11)
下午班$63,800(11)-$67,100(11)$63,800(11)-$67,100(11)$63,800(11)-$67,100(11)
全日班000

更多相關內容︰

校園動態｜大埔鄧碧雲幼稚園外籍英語老師增至6人　學生多講英文有助升小面試

幼稚園面試｜幼稚園名校校長分享10大面試題+家長貼士　提醒家長不要做1事【附衣著貼士】

教育展覽丨聖公會170年來首辦教育展 旗下逾150間中小幼學校參展名校雲集

校長專訪｜IB幼小中一條龍打造狀元搖籃　維多利亞創辦人投身教育40載：學生成功就是我的成功

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

幼稚園概覽2024/25｜最新幼稚園概覽出爐有學校雜費逾8千　即睇全港990間幼稚園資料【附連結】
18:25 2024/10/14
幼稚園概覽2024/25｜最新幼稚園概覽出爐有學校雜費逾8千　即睇全港990間幼稚園資料【附連結】
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
09:51 2024/10/17
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
書包收納法｜書包整潔有助提升學習專注力　輕鬆3步教孩子自動自覺執書包
17:43 2024/10/29
書包收納法｜書包整潔有助提升學習專注力　輕鬆3步教孩子自動自覺執書包
星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
17:26 2024/10/30
星二代名幼︱陳展鵬湊5歲小豬比放學被捕獲 就讀名幼自創Phonics受追捧
幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人
11:10 2024/11/11
幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人
一人一花2024｜矮牽牛種植3大易犯錯誤 　專家教開花後勿做1事【附4大貼士】
18:05 2024/11/20
一人一花2024｜矮牽牛種植3大易犯錯誤 　專家教開花後勿做1事【附4大貼士】

你可能感興趣

幼稚園概覽2024/25｜最新幼稚園概覽出爐有學校雜費逾8千　即睇全港990間幼稚園資料【附連結】
18:25 2024/10/14
幼稚園概覽2024/25｜最新幼稚園概覽出爐有學校雜費逾8千　即睇全港990間幼稚園資料【附連結】
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
09:51 2024/10/17
學校動態｜保良局「家校同行」座談會　分享促進幼小銜接秘方
書包收納法｜書包整潔有助提升學習專注力　輕鬆3步教孩子自動自覺執書包
17:43 2024/10/29
書包收納法｜書包整潔有助提升學習專注力　輕鬆3步教孩子自動自覺執書包
校長訪問 培僑書院 幼稚園 家庭教育 爸媽心聲

最高瀏覽

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）