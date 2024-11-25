凍齡男神｜ 58歲「逆齡大叔」堪似30歲鮮肉　公開每朝必食呢樣+游水　Keep住完美身段+逆天顏值擔當

【凍齡／逆齡／陳傳多／男神／回春】健康就是最強的回春術！ 新加坡網紅攝影師、已故著名國畫大師陳世集幼子陳傳多（Chuando Tan），58歲貌似30出頭的「小鮮肉」，一身古銅健康膚色配上6嚿腹肌，殊不知實際上已經58歲的網紅攝影師陳傳多，公開8個逆齡秘密打造完美男神！

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凍齡男神｜「逆齡大叔」擁有完美身段+逆天顏值

新加坡網紅攝影師、已故著名國畫大師陳世集幼子陳傳多（Chuando Tan），貌似30出頭，實際年齡已經58歲的他，Instagram坐擁超過157萬粉絲，其逆天顏值配上完美6塊腹肌，被網民堪稱「完美男神」。

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凍齡男神｜公開8大養生之道

陳傳多並非明星或藝人，亦沒有專業營養團隊，純靠自身保養和人生哲學維持凍齡外表。陳傳多曾在許多訪問中公開分享秘訣，即「7分飲食、3分運動」。他大方分享凍齡秘密和養生之道，透露自己每天一日三餐的飲食餐單：

早餐必吃6隻雞蛋，配搭其他常吃食物或飲料，如牛奶、蛋白奶昔或燕麥，牛油果、漿果、堅果等

午餐和晚餐通常吃雞肉飯、蔬菜沙律和魚湯，飲食亦少油少鹽為原則，平日亦不喝酒、茶、奶茶

每天喝大量水

睡前5至6小時禁食

陳傳多維持身材的秘密不外乎做運動，他表示，自己從小就是游泳運動員，至今也一直規律地進行游泳運動。心態上他亦不忘保持年輕和正向：

每周去健身3至4次，每次做30分鐘肌肉訓練和有氧訓練，或是游水1小時

喜歡在早上或傍晚曬太陽，吸收適量維他命D，但切忌過量，否則紫外線會加速皮膚衰老

思想正面，維持適量社交

堅信相由心生，好心態保持心境年輕

凍齡男神｜出書揭凍齡秘訣

陳傳多年輕時是一名模特兒，後來成為攝影師幫時尚雜誌拍攝，更和多間知名品牌合作，如Louis Vuitton、L'Oreal等。2015年，已年屆半百的他因深邃五官加上健碩身材而爆紅，他在社交帳號上也常展現熱愛運動、四處旅遊、及認真工作拍攝的一面。帥氣樣貌加上招牌粗框眼鏡，魅力十足，旋即斬獲逾百萬粉絲。陳傳多也因不老體態，被媒體爭相報道，更在前年登上日本時尚雜誌《Numéro》的專訪人物，被封「奇蹟般的56歲」。他亦推出了自己的首部文字作品，大談自己的人生哲學觀與養生飲食之道。

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圖片及資料來源：Instagram@chuando_chuandoandfrey

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