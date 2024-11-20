  • 21°C
香港時間：20241122日 (五) 11:50

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大學收生︱八大逾1.7萬名非本地生已佔限額23%　蔡若蓮：無礙本地生升學機會

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2024/11/20 19:25

最後更新： 22 小時前

分享：

分享：

熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

八大逾1.7萬名非本地生已佔限額23%。

【大學 / 非本地生 / 蔡若蓮】本學年起8間資助大學非本地生限額放寬至40%。教育局局長蔡若蓮表示，本學年八大學士學位課程非本地生已增至逾1.7萬人，相當於本地學額約23%，並強調已確保本地生升學機會不受影響，另將探討長遠達致自資院校非本地生限額與八大看齊。

蔡若蓮今日（20日）回應立法會議員質詢，稱局方正整理2024/25學年相關臨時數字，引述據教資會了解，本學年修讀八大學士學位課程非本地生人數已增至逾1.7萬人，相當於本地學額約23%；相較上學年的14,756人，人數按年急升15%，並佔本地學額19.9%，來自逾100個國家或地區，其中約73%來自內地、澳門及台灣。

而上學年在港修讀全日制經本地評審公帑資助及自資專上課程的非本地生總數，共約64,200人，八大約佔23,100人。

DSE假學歷丨24名澳科大內地生經中介偽冒DSE假學歷　4人大學宿舍落網

教育局局長蔡若蓮表示，本學年八大學士學位課程非本地生已增至逾1.7萬人，相當於本地學額約23%。（資料圖片）

大學收生︱適時檢視非本地生人數上限

被問到會否考慮進一步擴本港大專院校錄取非本地生限額，蔡若蓮稱僅稱一直以實事求是的態度，適時檢視非本地生人數上限，並按政策目標及對教學質素的影響等實際情況，考慮放寬幅度及時機。

至於自資課程，蔡若蓮稱會留意院校營辦自資課程的紀錄、收生表現，以及使用現有限額情況，適時與國家教育部溝通，探討可行的優化措施，以期長遠達致自資院校非本地生限額與政府資助界別看齊。

最廣獲徵引學者｜香港134學者入選創新高列全球第8　港大53人上榜續稱冠全港

DSE假學歷丨24名澳科大內地生經中介偽冒DSE假學歷　4人大學宿舍落網

直接錄取計劃｜教育局：視乎反應檢討學校推薦名額增加與否　需兼顧JUPAS考生感受

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

DSE｜內地教育中心為學生報考DSE遭拒　提司法覆核後稱大部分申請已獲批
16:34 2024/11/20
DSE｜內地教育中心為學生報考DSE遭拒　提司法覆核後稱大部分申請已獲批
施政報告2024｜蔡若蓮未答八大非本地生4成限額封頂與否　稱多內地生屬全球趨勢
15:39 2024/10/18
施政報告2024｜蔡若蓮未答八大非本地生4成限額封頂與否　稱多內地生屬全球趨勢
施政報告2024｜政府消息：八大非本地生4成限額非「終極上限」　非本地學士生已佔23%
15:40 2024/10/16
施政報告2024｜政府消息：八大非本地生4成限額非「終極上限」　非本地學士生已佔23%
大學收生｜8大非本地生按年升6%　內地生佔77%創至少7年新高
18:23 2024/10/30
大學收生｜8大非本地生按年升6%　內地生佔77%創至少7年新高
假學歷｜20多人疑以假DSE成績報澳門科技大學　蔡若蓮：已報警處理
11:24 2024/11/16
假學歷｜20多人疑以假DSE成績報澳門科技大學　蔡若蓮：已報警處理

你可能感興趣

DSE｜內地教育中心為學生報考DSE遭拒　提司法覆核後稱大部分申請已獲批
16:34 2024/11/20
DSE｜內地教育中心為學生報考DSE遭拒　提司法覆核後稱大部分申請已獲批
施政報告2024｜蔡若蓮未答八大非本地生4成限額封頂與否　稱多內地生屬全球趨勢
15:39 2024/10/18
施政報告2024｜蔡若蓮未答八大非本地生4成限額封頂與否　稱多內地生屬全球趨勢
施政報告2024｜政府消息：八大非本地生4成限額非「終極上限」　非本地學士生已佔23%
15:40 2024/10/16
施政報告2024｜政府消息：八大非本地生4成限額非「終極上限」　非本地學士生已佔23%
蔡若蓮 大學 學士 網絡熱話 立法會 教育局 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
娛圈喜事丨43歲男星曾向細12年女友成功求婚　兩年前中風險死未婚妻不離不棄　
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
癌症殺手｜54歲女歌手5年3度患癌　需切脷保命重返樂壇無望
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
貝依霖爆料︱貝依霖《港女萬歲》自揭14歲被已婚男追求　對方開雜誌社有靚女歌星太太
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留
洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶　5款清潔力高滋潤不殘留