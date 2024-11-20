大學收生︱八大逾1.7萬名非本地生已佔限額23%　蔡若蓮：無礙本地生升學機會

▲ 八大逾1.7萬名非本地生已佔限額23%。

【大學 / 非本地生 / 蔡若蓮】本學年起8間資助大學非本地生限額放寬至40%。教育局局長蔡若蓮表示，本學年八大學士學位課程非本地生已增至逾1.7萬人，相當於本地學額約23%，並強調已確保本地生升學機會不受影響，另將探討長遠達致自資院校非本地生限額與八大看齊。

蔡若蓮今日（20日）回應立法會議員質詢，稱局方正整理2024/25學年相關臨時數字，引述據教資會了解，本學年修讀八大學士學位課程非本地生人數已增至逾1.7萬人，相當於本地學額約23%；相較上學年的14,756人，人數按年急升15%，並佔本地學額19.9%，來自逾100個國家或地區，其中約73%來自內地、澳門及台灣。

而上學年在港修讀全日制經本地評審公帑資助及自資專上課程的非本地生總數，共約64,200人，八大約佔23,100人。

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▲ 教育局局長蔡若蓮表示，本學年八大學士學位課程非本地生已增至逾1.7萬人，相當於本地學額約23%。（資料圖片）

大學收生︱適時檢視非本地生人數上限

被問到會否考慮進一步擴本港大專院校錄取非本地生限額，蔡若蓮稱僅稱一直以實事求是的態度，適時檢視非本地生人數上限，並按政策目標及對教學質素的影響等實際情況，考慮放寬幅度及時機。

至於自資課程，蔡若蓮稱會留意院校營辦自資課程的紀錄、收生表現，以及使用現有限額情況，適時與國家教育部溝通，探討可行的優化措施，以期長遠達致自資院校非本地生限額與政府資助界別看齊。

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