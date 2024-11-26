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選校攻略︱拆解麥明詩生仔定生女好？盛勁為讀呢間小學世襲有分加生女可考女拔

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 3 小時前

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麥明詩日前出席活動懷孕5個月，丈夫盛勁為到場接送。

【麥明詩/盛勁為/升中/升小/新手爸媽】十優港姐麥明詩於本月19日公佈有喜5個月，升呢做十優媽媽。麥明詩畢業於名校拔萃女小學及拔萃女書院，而機師丈夫盛勁為就畢業於聖公會靈愛小學及保良局董玉娣中學，董中屬於屯門Band 1名校，曾經出過狀元。如果麥明詩佗女可以考女拔，讀盛勁為小學就有世襲分加！

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麥明詩畢業於名校拔萃女小學、拔萃女書院及英國劍橋大學，由於拔萃女小學是私立小學，所以沒有自行分配學額，所以要靠自己努力面試。而盛勁為畢業於元朗聖公會靈愛小學，此為津小，自行分配時可獲加10分。聖公會靈愛小學今年90周年校慶，該校拍攝了一段短片慶祝，而盛勁為都有在短片中飾演其中一角。聖公會靈愛小學今年自行分配學額只有25個，該校採取小班教學，每級只有兩班。

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選校攻略︱盛勁為母校出產狀元

而盛勁為的中學母校是保良局董玉娣中學，2021年因出產狀元而受到關注，他在「董中」中七畢業後考入港大，畢業後經歷3次失敗才考獲機師。而麥明詩畢業拔萃女小學及拔萃女書院，兩校是結龍學校，屬頂尖Band 1名校，深受家長歡迎，小一學額可謂爭崩頭。

擁有逾160年歷史的拔萃女小學為一所傳統私立基督教女校，該校以英文作為教學語言，女拔校風純樸，注重學術之餘，亦著重體育和藝術的發展，學校設有23個運動項目校隊訓練、11個音樂小組或樂團，以及其他多元化的課外活動。

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選校攻略︱女拔多名人校友

另外，中學部拔萃女書院的學生於公開試成績卓越，歷年誕生多名狀元，不少政商界名人及娛圈女星也是女拔出身，包括商界女強人周凱旋、前港姐亞軍龐卓欣、選美皇后楊寶玲、首屆港姐冠軍孫泳恩及華語天后莫文蔚等等。

據知，麥明詩與盛勁為現居於奧運站，如果生女到女拔返學就很就腳，還有其他選擇，真光女書院、嘉諾撒聖瑪利書院。

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選校攻略︱32校網多名校

另外奧運站屬於32校網，當中都有不少津貼名小，包括大角嘴天主教小學（海帆道）中華基督教會協和小學大角嘴天主教小學、等。而直資學校就不受校網限制，附近名小有保良局陳守仁小學

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油尖旺區津貼中學就更加多名校，生仔就適合九龍華仁書院聖芳濟書院。而男女BAND 1名校就有伊利沙伯中學中華基督教會銘基書院

除了麥明詩母校拔萃女書院外，真光女書院嘉諾撒聖瑪利書院伊利沙伯中學都曾誕狀元。

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