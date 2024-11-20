DSE｜來港內地生數目隨DSE改制後增加　議員專家籲考評局做好把關

一間內地教育中心為62名內地學生報考2025年文憑試，呈交辦學許可證未獲局方認可，中心入稟高等法院申請司法覆核。中心周二發聲明，指大部分學生已獲通過審核，其中52人已獲DSE資格。相關報道

有內地教育中心為數十名學生報考2025年中學文憑試（DSE）遭拒，已申請司法覆核擬推翻考評局決定，中心周二突發聲明稱大部分學生申請已獲批。因近年內地文憑試課程冒起，議員認同考評局需在報名程序嚴格把關。

經營深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司於本月7日入稟申請司法覆核，原暫定12月聆訊。中心稱去年曾成功為27名學生申請以自修生身份報考2024年文憑試，但今年9月再為62名學生申請以自修生身份報考2025年文憑試，其等同英國高中學歷教育的辦學許可不被考評局認可。中心認為，考評局差別對待兩批學生，要求法庭推翻決定。

直至周二（19日）中心突發聲明，稱已獲考評局通知，扣除首輪審核已通過的4名學生，再多48名學生獲准報考DSE，僅餘10人未獲批，有望11月底完成全部申請。中心指將與考評局密切溝通，確保62名學生盡快通過考試資格審核。考評局就以事件已進入司法程序，稱不便回應。

中心聲明提到，該中心成立於2017年，直至2022開辦文憑試課程，認為該中心「辦學主體和相關課程」均無改變下，考評局卻額外要求中心提交高中辦學許可證明的做法不妥，遂冀透過司法覆核「積極為學生爭取合法權益」。

對於考評局似乎突改自修生申請審批準則，學友社學生輔導顧問吳寶城指，以往透過內地補習中心報考文憑試的考生不多，但隨著今年文憑試取消通識科及中文科口試，來港內地生增加，相信亦引起當局關注。他建議，考評局審批自修生申請時，應就學校規模、課程內容以及學校是否受內地教育部認可，三方面做好把關。

立法會教育界議員朱國強則指，考評局設定自修生報考資格，為確認修讀非文憑試課程的學生資歷。朱國強留意到，近年內地補習社自行開辦課程，質素良莠不齊，加上最近爆出「考試移民」及假學歷等爭議，嚴格把關確有需要。他又引述涉事中心聲明稱「嚴格遵守考評局的各項規定」，期望考評局加強解說，提醒家長學生留意報考資格等規定。

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