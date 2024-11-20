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2元乘車優惠｜上年度政府料補貼39億　9680人違規用優惠搭港鐵被罰

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2024/11/20 22:28

最後更新： 24 小時前

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上年度政府料補貼39億。

政府正檢討2元乘車優惠計劃，政府預計在2023/24財政年度需要向交通營辦商補貼39億元，港鐵和專營巴士佔最多，分別約15.3億元及15.4億元。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（20日）回覆議員就長者2元乘車優惠的書面質詢披露，政府於2元乘車優惠的開支，由2020/21年度起，連升三個財政年度，2020/21年度補貼約10.2億元；2021/22年度補貼約13.9億元；2022/23年度補貼約30.7億元；2023/24財政年度預計補貼約39億元。

自2022年2月27日起，2元優惠計劃的合資格年齡由65歲下調至60歲，以及擴展至紅色小巴、街渡和電車；並自2022年9月25日起擴展至居民巴士服務。

過去5年，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士進行實地監察調查，共發現1419宗懷疑違規使用個案，乘客一般會被要求即時補付應繳的車費或船費。

2元乘車優惠｜孫玉菡：考慮各方案是否實際可行　適時公布檢討結果

9680人偷雞用優惠搭港鐵被罰。(資料圖片)

7宗涉違規個案被警方立案調查  2宗個案成功檢椌
 
運輸署由2023年6月起，聯同專營巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法工作，截至今年10月底，共進行約480次聯合執法行動，查驗共970條路線及約3080名懷疑違規使用二元優惠計劃的人士，其中7宗涉嫌違規個案被警方立案調查。港鐵公司在同期的執法行動中，共向約9680名違規使用二元優惠計劃人士收取附加費，即每月約569人。

7宗涉嫌違規個案被警方立案調查當中，2宗個案成功檢椌，其中1宗涉案乘客被罰款約14,000元及須補繳少付車資（共約2,000元）；另1宗涉案乘客兩項有關偽造帳目的罪名成立，被判120小時社會服務令，另被罰款約5,800元及須補繳少付車資（共約620元）。另外兩宗已完成調查，警方未有足夠證據對懷疑違規者作出檢控；其餘三宗則警方仍在調查中。

運輸署就打擊違規使用二元優惠計劃的工作主要由現職人員執行，故目前未有計劃增加人手和開支預算。

2元乘車優惠檢討　消息：政府無意採納「劃綫」方案

2元乘車優惠｜孫玉菡：考慮各方案是否實際可行　適時公布檢討結果

【2元乘車優惠】孫玉菡：不會取消及更改受惠人群　會聆聽社會不同意見

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