體育總會︱港協要求屬會兩年內落實《機構管治守則》　否則或停資助

▲ （左起）港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜、港協暨奧委會副會長霍啟剛。（朱永倫攝）

港協暨奧委會今日（20日）公布屬下體育總會首份管治檢討報告，少於6成項目管治水平達標，教練及裁判員管理水平達標率僅45%。港協亦發布守則，給予屬會兩年時間改善，2027年初檢視後仍未達標者或遭康文署暫停資助。

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檢討涵蓋6個主要範疇，包括董事會管治、誠信管治、選拔運動員、教練及裁判員管理、會籍管理，以及一般行政事務，涉及243個良好機構管治細項；結果分為「全面執行」、「部分執行」及「沒有執行」3類，若屬會在相關項目有「全面執行」或「部分執行」，均被視為「基本達到合理的良好機構管治水平」。

促改善選拔機制 訂教練資歷

綜合77個屬會結果，58.10%細項達標，以會籍管理及誠信管治水平最高，分別達67.25%和67.24%；惟選拔運動員僅59.19%；董事會管治50.78%；教練及裁判員管理水平最低，只有44.65%。

其中在屬會處理投訴的項目達標率全部低於3成，「公布投訴處理程序」項目僅27%達標，「把調查細節記錄在案」項目更只有約16%（詳見表）。

港協提出10項建議，包括制定《機構管治守則》；建立及改善運動員選拔機制；制定教練及裁判員資歷和註冊機制等。各屬會須於2026年底或之前落實《守則》。

各屬會情況不一 難設硬指標

港協義務秘書長楊祖賜於會後稱，港協將於2027年初檢視屬會情況，再向達標者發確認證書，倘屬會未獲發確認證書，康文署或暫停向其發放恒常資助，直至情況改善，並須獲港協確認。他稱港協將確保運動員出賽和訓練安排不受影響；又說港協會修改會章，在必要時介入屬會以助管治，當屬會屢勸不改，更會發出警告，甚至派觀察員進入其董事會。

惟港協副會長霍啟剛強調並非用懲罰心態制定守則，指以往暫停屬會會籍，甚至把其踢出會，首個受害的是運動員，故絕不希望屬會資助受影響，「但如果（屬會）真是屢勸不改，起碼有尚方寶劍（《守則》）。」

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霍續指，檢討結果反映各屬會在推行良好機構管治方面漸見成效，但部分範疇確實需增強，包括董事會管治、選拔運動員、教練及裁判員管理。港協將與各屬會合作，並提供支援，包括考慮成立一組專業人士協助，形容是漫長「體檢」過程。

被問到《守則》缺硬指標，如未設董事會任期，會否成「無牙老虎」？霍啟剛解釋各屬會情況不一，強行畫綫未必是最好做法；又指不會「一刀切」向不同屬會提出同樣條件或要求，「要度身訂造的解決方案」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則表示認同報告方向及未來工作，目標清晰亦給予體育總會彈性，形容是進步的開始，樂見體育界更專業化，管治邁向更透明、更有效率。

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記者：梁薾心