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體育總會︱體壇近年屢現運動員選拔爭議　港協守則：應考慮放寬遴選條件

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2024/11/20 22:56

最後更新： 2024/11/21 00:15

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港協暨奧委會今午於奧運大樓舉行閉門簡介會，向屬會公布機構管治檢討結果並提供指引。（朱永倫攝）

體壇近年屢現運動員選拔爭議，港協暨奧委會發布《機構管治守則》指明，對於具顯著潛質或成績卓越，卻因所屬屬會不具提名資格，而失去選拔或參賽機會的運動員，體育總會應考慮放寬參選條件。

香港游泳總會於年中捲入制度不公爭議，有泳手符合參與錦標賽資格，但因屬會「級別不夠高」而被拒賽。

《守則》指，對於具顯著潛質、技能、知識及能力達高水平比賽標準，或已取得卓越成績，卻因某些原因，如不同會員資格、所屬屬會不具提名資格或不合乎某些遴選要求等，而失去選拔或參賽機會的運動員，體育總會應按資源及情況，認真考慮採取可行措施，放寬部分參選條件、選拔標準或建立相應制度；放寬條件包括但不限於年齡組別、團隊資格、合資格時期或賽事等。 

訂立遴選準則時，體育總會亦應著重評估運動員能力和潛質，提供明確標準和簡潔達意的用詞，以免運動員和遴選委員會之間產生混淆，更須清楚說明每個準則背後的合理性，同時制定上訴機制。

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校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

新民黨立法會議員何敬康指，今年先後參與協調舉重健力總會風波及泳總小泳手事件，認為《守則》對體育界改革有牽頭作用，盼可減少選拔爭議發生。

各體育總會管理層經常連任亦備受爭議。《守則》則列明體育總會應訂定董事的最長任期和年期，例如參考國際奧委會相關原則，擔任同一職務不可超過3或4個連續任期，年齡不超過70或75歲。武術聯會秘書長何佩犀稱不擔心上述做法導致青黃不接，「這個世界（不會）沒有了哪個人不行。」

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記者：梁薾心

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