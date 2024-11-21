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AI數碼賽馬｜馬會引入沉浸式數碼賽馬體驗　The Beat及Vantage看台利用AI動畫支援「一站式」賽馬

社會

發布時間： 2024/11/21 10:00

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熱門 破·地獄 超市大搜查 貝依霖 名校專區 糖尿病 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

馬會引入沉浸式數碼賽馬體驗，The Beat及Vantage看台利用AI動畫支援「一站式」賽馬。

馬會的兩個相連的全新設施The Beat及Vantage重開幕，迎合年輕馬迷需求，帶來嶄新的數碼賽馬體驗。

位於跑馬地馬場聯合看台二樓及三樓，The Beat及Vantage利用人工智能動畫支援「一站式」賽馬馬場體驗，滿足慣於使用大數據進行賽事研究及分析、追求輕鬆寫意的用餐環境及精彩的娛樂體驗的客人。

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一踏進位於二樓的The Beat，見到大型LED幕牆，展示嶄新數碼馬匹亮相圈所帶來的簡易及遊戲化資訊。客戶揀選心水馬匹後，可前往以大數據AI技術支援的互動式AI揀馬站，隨意輸入狀態、檔位、騎師、練馬師、跑道及途程等參數，比較心水馬匹的勝算，也可自行登入馬會的手機應用程式下注。馬會行政總裁應家柏表示

要維持香港的世界級賽馬作為香港國際品牌的地位，我們必須緊貼顧客在數碼時代中瞬息萬變的期望。

馬會客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋表示，將對馬迷的整個顧客旅程進行全面的數碼化改造，由賽前準備、賽馬日體驗，以至賽後參與體驗，色色俱備。他指數碼化馬場體驗，將逐步擴展至其他馬場場所。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

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