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理財教育︱馬會撥逾$1.19億元推小學理財教育　培養學生良好理財知識態度

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/11/21 10:06

最後更新： 2024/11/21 10:07

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香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐逾1.19億港元，策劃及推行「香港賽馬會智理財教育」計劃。（馬會提供）

【理財/小學/香港賽馬會慈善信託基金】為提升小學生的理財教育，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐逾1.19億港元，策劃及推行「香港賽馬會智理財教育」計劃，計劃專為本港高小學生而設，將理財知識融入正式的學校課程中，完善現有的理財教育，為學生提供實用的理財知識、技能和態度。

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童學園
校長專訪︱可立中學育才興學55年啟發學生潛能　校長：沉浸式英語語境加強能力與信心

計劃昨日（20 日）舉行啟動禮，由教育局副局長施俊輝、 香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉、香港教育大學校長及課程與教學講座教授李子建、芝加哥大學常務副校長（策略措施）利嘉儀、所羅門教育集團主席及聯合創始人梁錦松等主禮。

活動吸引超過110位計劃合作夥伴、參與計劃的學校校長及教師出席。 梁卓偉致辭時表示，理財教育是必不可少，對於擁有較少資源的人尤為重要，他期望，計劃可成為學生常規課程的一部分。

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理財教育︱計劃預計惠及約1.8萬名學生

計劃由香港教育大學、芝加哥大學、香港家庭福利會、浩觀創業基金及所羅門教育集團合作推行，課程以芝加哥大學及香港的財務能力框架為基礎，設計適用於高小學生的課程，涵蓋學生、教師及家長的全方位專業培訓，提升教師的技能，幫助他們設計有效的理財教學資源和課程，以提升學生的理財知識、價值觀及心態，並培育負責任的理財行爲。家長亦可獲得專家的建議及實用策略，為子女樹立良好的理財習慣。

理財教育計劃預計能惠及70所學校，約17,800名學生及培訓240名教師，將會透過校內及校際比賽、親子工作坊、家庭活動及公眾講座，讓1,500位家長得到了解。詳情可瀏覽有關網頁。 

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